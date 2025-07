Nicholas Hoult brilha em dramedy histórica com 96% no Rotten Tomatoes

Nicholas Hoult, conhecido por seu talento como ator, foi escalado para interpretar Lex Luthor no novo filme “Superman”, dirigido por James Gunn. Inicialmente, Hoult tinha a intenção de viver um herói, mas acaba sendo o principal antagonista do icônico Superman, interpretado por David Corenswet. Este novo filme marca o início de uma nova fase do universo da DC, e o personagem Lex desempenhará um papel crucial na definição dos vilões dessa continuidade.

Antes de seu papel em “Superman”, Hoult se destacou na série “The Great”, uma comédia dramática histórica que foi exibida de 2020 a 2023. Na série, ele interpretou Pedro III, um personagem complexo e em transformação constante. Essa experiência foi fundamental para que Hoult pudesse dar vida a Lex Luthor, um dos vilões mais emblemáticos da DC. Ao longo de “The Great”, Hoult aborda questões de moralidade e humanidade em seu papel, o que pode ter influenciado sua interpretação do vilão Luthor.

“The Great” narra a história de Catarina, a Grande, e sua ascensão ao poder na Rússia. A jovem Catarina, interpretada por Elle Fanning, é casada com Pedro, cuja personalidade dificulta suas aspirações. A série mescla humor absurdo com uma visão satírica da história, permitindo a Hoult explorar nuances em seu personagem. Em sua trajetória, Pedro revela um lado vulnerável, resultado de uma infância marcada por negligência e crueldade, o que o humaniza mesmo sendo um antagonista.

O talento de Hoult brilha ao criar duas personagens distintas: ele não só vive Pedro, como também interpreta Pugachev, um impostor que se passa pelo imperador. Essa dualidade em seu desempenho demonstra sua capacidade de oferecer a cada personagem características únicas, mesmo que ambos compartilhem a mesma aparência.

Por fim, apesar de “The Great” ter sido muito aclamada e recebido várias indicações ao Emmy, incluindo uma para Hoult, a série foi cancelada após três temporadas, deixando a narrativa em aberto. Mesmo sem um desfecho ideal, a série se destacou por seu estilo e originalidade, e o desempenho de Hoult como Pedro III deixou uma marca significativa em sua carreira. Agora, ele se prepara para apresentar uma nova faceta de seu talento ao interpretar Lex Luthor em “Superman”.