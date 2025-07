McDonald’s relança lanche popular após cinco anos

O McDonald’s anunciou o retorno do McCrispy Strips, que estará disponível nos Estados Unidos a partir de 5 de maio de 2025. O lanche ficou fora do cardápio por cinco anos, mas a expectativa de seu retorno gerou entusiasmo entre os fãs da rede. O McCrispy Strips é conhecido por suas tiras de frango empanadas, crocantes e saborosas, que conquistaram muitos consumidores durante o tempo em que esteve no menu.

O relançamento do McCrispy Strips faz parte de uma estratégia do McDonald’s para atender à demanda do público e diversificar seu cardápio. Durante os anos em que o produto não estava disponível, muitos clientes expressaram seu desejo pelo retorno do lanche, o que levou a empresa a reavaliar sua oferta de produtos. Essa decisão mostra que o McDonald’s está atento às preferências dos consumidores e disposto a se adaptar às mudanças no mercado de fast food.

O McCrispy Strips é composto por tiras de frango empanadas com uma receita especial de temperos, fritas até ficarem crocantes. O lanche é prático e pode ser consumido sozinho ou com molhos, o que melhora ainda mais a experiência do cliente. As porções são apresentadas de forma que facilitam o consumo individual ou em grupo, mantendo a qualidade e suculência do frango.

A decisão de relançar o McCrispy Strips foi baseada em pesquisas que indicaram um aumento significativo na procura por opções de frango nos fast foods. O McDonald’s percebeu que o lanche tinha uma base sólida de consumidores fiéis, o que torna seu retorno uma escolha eficaz. Diversas campanhas nas redes sociais e pedidos diretos dos clientes também incentivaram a empresa a trazer de volta o produto. Além disso, o setor de frango empanado tem apresentado crescimento, tornando essa opção cada vez mais popular.

A partir de 2025, o McCrispy Strips estará disponível em todas as unidades do McDonald’s nos Estados Unidos. Os consumidores poderão escolher entre diferentes tamanhos de porção e combos especiais que incluem batatas fritas e bebidas. O McDonald’s também disponibilizará o lanche em seu cardápio digital, facilitando a realização de pedidos por aplicativos e plataformas de entrega.

A expectativa para o retorno do McCrispy Strips é alta, tanto entre consumidores quanto entre especialistas do setor. A volta do lanche pode impactar positivamente as vendas do McDonald’s em 2025 e reforçar a imagem da marca como inovadora e sintonizada com as preferências do público. Essa iniciativa também pode provocar uma reavaliação dos cardápios de outras redes de fast food na concorrência. O relançamento do McCrispy Strips ilustra a importância de ouvir os consumidores e acompanhar as tendências do mercado, permitindo que o McDonald’s mantenha sua posição de destaque no setor.