Marketplaces impulsionaram 40% do crescimento do e-commerce em 2024

Em 2025, o cenário dos marketplaces no comércio online está se tornando cada vez mais dinâmico e competitivo. Um relatório divulgado recentemente pela plataforma Cymbio, especializada em automação de comércio social e marketplaces, revela que esses canais representaram mais de 40% do crescimento total do e-commerce em 2024. As vendas diretas ao consumidor contribuíram com 25% desse crescimento. A Cymbio projeta que, até 2030, os marketplaces serão responsáveis por 53% do aumento nas vendas online.

Com o crescente número de marcas disponíveis, fica mais difícil para os consumidores encontrarem opções que atendam às suas necessidades. Daniel Hillyer, vice-presidente de vendas e marketing da Cymbio, explica que os marketplaces têm se tornado verdadeiros motores de busca para descoberta de novas marcas. Clientes da Cymbio, como Balmain e Reebok, estão aproveitando essa tendência.

Nos últimos meses, várias varejistas conhecidas adotaram o modelo de marketplace. Em 2024, a Nordstrom lançou seu marketplace digital, enquanto o Walmart apresentou a seção Premium Beauty em seu marketplace. A Ulta Beauty anunciou a criação de uma plataforma de marketplace para acelerar o crescimento do e-commerce em 2025. Em abril, a Saks Fifth Avenue estreou sua seleção de marcas de luxo na Amazon, chamada Saks on Amazon.

O apoio de grandes varejistas, como a Nordstrom, ajudou a mudar a percepção negativa em relação a esse modelo de negócios. Hillyer afirma que metade das marcas com as quais a empresa conversa deseja estar presente no marketplace da Nordstrom.

Entretanto, entrar nesse mercado em 2025 significa competir com gigantes como TikTok Shop e Amazon, que são conhecidos por suas práticas de descontos. Recentemente, a Amazon iniciou seu evento Prime Day, oferecendo quatro dias de promoções. Especialistas estimam que as vendas online durante o evento em 2025 possam alcançar a marca de US$ 23,8 bilhões, o que representaria um aumento de 28,4% em relação ao ano anterior.

Com diversas plataformas oferecendo as mesmas marcas, os descontos se tornam uma estratégia atraente para atrair novos consumidores. Segundo Hillyer, marketplaces como TikTok Shop são capazes de cobrir custos de descontos para garantir vendas.

Grandes empresas, como Walmart, Amazon, TikTok Shop, Shein e Temu, estão frequentemente praticando descontos substanciais, mesmo que isso significa sacrificar a margem de lucro em busca de maior participação no mercado. A Shein, que lançou seu marketplace em 2023 em diversos países, incluindo Brasil e EUA, promove continuamente suas ofertas. Recentemente, a empresa enfrentou uma multa de €40 milhões na França por enganos em reduções de preços.

Alguns varejistas iniciaram vendas que coincidem com o Prime Day da Amazon, como a Bluemercury, que ofereceu descontos de 25% durante o feriado de 4 de julho. No entanto, nem todas as lojas têm condições financeiras para competir com os preços baixos da Amazon. Em sua recente teleconferência sobre resultados, a LVMH mencionou as dificuldades que a estratégia de descontos da Amazon trouxe para o crescimento do e-commerce da Sephora.

Muitos varejistas optam por não enfrentar a competição com a Amazon. Hillyer destaca que disputar espaço no mercado com grandes players, especialmente durante eventos promocionais, pode não ser uma decisão econômica viável para muitos.