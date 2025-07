Lua do veado: onde observar o fenômeno nesta quinta-feira

Um dos eventos astronômicos mais esperados do ano ocorrerá em breve. Na noite desta quinta-feira, 10 de julho de 2025, será visível a chamada “Lua do Veado”, uma superlua que promete encantar aqueles que olharem para o céu. Essa fase lunar é conhecida por seu brilho intenso e tamanho aparente aumentado.

A “Lua do Veado”, ou Buck Moon em inglês, é a lua cheia de julho, e seu nome tem raízes na cultura dos povos indígenas da América do Norte. Esses povos associavam esse período ao momento em que os veados machos começam a desenvolver novos chifres, que crescem cobertos por uma camada aveludada. Essa conexão com a renovação e o crescimento da natureza deu origem ao nome dessa fase lunar.

Além do significado cultural, a Lua do Veado é uma superlua, o que acontece quando a lua cheia coincide com o perigeu. Esse é o ponto da órbita lunar em que a lua está mais próxima da Terra, resultando em uma aparência muito maior e mais brilhante no céu. Essa proximidade faz com que o fenômeno seja ainda mais impressionante.

No Brasil, a boa notícia é que a Lua do Veado será visível em todo o país. O auge do evento está programado para a partir das 20h (horário de Brasília). Neste momento, a lua terá mais de 98% do seu disco iluminado, garantindo uma visibilidade espetacular.

Para aproveitar melhor a observação desse fenômeno, é recomendável evitar lugares com poluição luminosa, como as grandes cidades, onde as luzes intensas podem ofuscar o brilho natural da lua. Buscar locais afastados, como parques ou áreas rurais, pode proporcionar uma melhor visão. Além disso, escolher lugares com o horizonte limpo, como mirantes ou varandas com vista desimpedida, aumenta as chances de uma observação privilegiada.

A lua surgirá no horizonte leste ao anoitecer e, ao longo da noite, se moverá pelo céu. É interessante notar que quando a lua nasce ou se põe, ela pode apresentar tonalidades avermelhadas, alaranjadas ou rosadas. Isso acontece porque a luz lunar atravessa uma parte mais densa da atmosfera terrestre, dispersando as cores mais frias e realçando as cores quentes. No Brasil, a Lua do Veado aparecerá mais alta no céu, o que pode destacar ainda mais seu brilho.

A Lua do Veado é uma ótima oportunidade para se conectar com o universo e admirar a beleza da natureza. Não é necessário nenhum equipamento especial para observá-la. Caso perca essa ocasião, a próxima Lua do Veado será em 29 de julho de 2026.