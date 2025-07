Isabel Veloso em remissão do câncer e mudanças na aparência

Na terça-feira, dia 8 de julho, a influenciadora Isabel Veloso interagiu com seus seguidores nas redes sociais, respondendo a várias perguntas. Um de seus seguidores questionou se ela estaria disposta a ficar careca novamente, considerando seu tratamento contra o câncer. Isabel confirmou que sim.

Durante a conversa, Isabel compartilhou que uma de suas irmãs é 50% compatível para doação de medula. Ambas foram encaminhadas para Curitiba, no Paraná, onde passarão por exames para avaliar a viabilidade de um transplante. Caso não seja possível realizar a doação entre elas, Isabel pode ter que aguardar um novo doador em uma fila de espera.

Isabel explicou que, no caso de um transplante de medula, é necessário passar por uma quimioterapia intensa, que visa destruir a medula óssea do paciente para permitir a aceitação do novo órgão. Ela detalhou que esse tipo de tratamento impacta não apenas as células cancerígenas, mas também células saudáveis do corpo, incluindo as responsáveis pelo crescimento do cabelo. Esta é a razão pela qual ocorre a queda de cabelo durante a quimioterapia.

Atualmente, Isabel está sendo tratada com imunoterapia, que é diferente da quimioterapia tradicional. Ela destacou que, nesta fase, seu cabelo não está caindo, pois a medicação age de maneira distinta. A imunoterapia estimula o sistema imunológico do corpo a reconhecer e combater as células cancerígenas de forma mais eficaz.