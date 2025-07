Inscrições abertas para o The Voice Brasil no SBT

Os fãs da música têm uma grande oportunidade pela frente. As inscrições para o programa The Voice Brasil estão abertas, e quem sonha em se apresentar no palco desse famoso espetáculo pode agora dar o primeiro passo para realizar esse desejo.

Se você tem talento para cantar e quer mostrar sua voz para todo o Brasil, basta acessar o site do SBT e preencher o formulário de inscrição. O link para se inscrever é www.sbt.com.br.

O processo de inscrição é bem simples. Você precisará gravar dois vídeos e responder a algumas perguntas. No primeiro vídeo, conte um pouco sobre você. Fale sobre sua trajetória na música e compartilhe sua paixão pelo canto. Já no segundo vídeo, escolha uma música que você adora e cante com muita emoção. O foco aqui é mostrar o seu talento e a sua voz.

Vale lembrar que em breve serão divulgadas informações sobre os técnicos que farão parte do programa, a data de estreia e outras novidades interessantes.

Essa pode ser a chance que você esperava. Não deixe passar essa oportunidade de brilhar no maior palco do Brasil.