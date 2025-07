Influencer com lábios grandes relata dificuldade em encontrar dentista

Andrea Ivanova gasta mais de R$ 148 mil em preenchimento labial

Andrea Ivanova, uma influenciadora digital de 28 anos, está passando por dificuldades de saúde após sofrer uma dor de dente. Conhecida por ter os maiores lábios do mundo, ela relatou que vários dentistas se recusaram a atendê-la devido ao tamanho de sua boca.

Ivanova quebrou um dente ao morder uma barra de chocolate com avelãs. De acordo com suas declarações, nenhum dos dentistas que procurou forneceu uma explicação clara para a recusa em atendê-la. Ela expressou sua frustração: "Me senti péssima. É claro que sentem aversão e zombam de mim".

Até agora, ela revelou ter investido mais de 20 mil libras, o que equivale a cerca de R$ 148 mil, em procedimentos estéticos para alcançar o tamanho de lábios que possui atualmente. Apesar dos alertas de médicos sobre os riscos das injeções mensais de preenchimento labial, que poderiam comprometê-la severamente, Ivanova não diminuiu a frequência dos procedimentos.

A influenciadora, que também exerce a profissão de enfermeira, afirma ter quebrado o dente há cerca de um mês e está "extremamente decepcionada" pela recusa dos dentistas. Ela considera a situação como desrespeitosa e está à procura de um novo dentista, esperando não ter que viajar para o exterior em busca de atendimento.

Andrea Ivanova continua determinada a encontrar a assistência que precisa, apesar das dificuldades que enfrenta.