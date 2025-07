Incêndio em pizzaria de Queens deixa mulher morta após explosão de e-bike

Na tarde do dia 4 de julho, uma tragédia ocorreu em um restaurante de pizza em Flushing, no bairro de Queens, Nova York. Uma mulher de 76 anos morreu após um incêndio que se surgiu repentinamente enquanto ela usava o banheiro do estabelecimento, conhecido como Singa’s Pizza, localizado na Kissena Boulevard.

O incêndio começou devido à explosão de uma bateria de bicicleta elétrica que estava sendo carregada próximo ao banheiro. Segundo o Chefe de Combate a Incêndios Daniel Flynn, a mulher foi pega de surpresa e acabou presa no banheiro. O fogo rapidamente tomou conta do espaço, e ela ficou impossibilitada de escapar. Flynn enfatizou que a mulher entrou no banheiro por apenas um minuto, mas foi o suficiente para que a situação se tornasse crítica.

As autoridades destacaram que o incidente poderia ter sido evitado. O Comissário do Corpo de Bombeiros de Nova York, Robert Tucker, informou que este foi o primeiro óbito do ano relacionado a incêndios causados por baterias de íon-lítio. Com um efeito devastador, a família da vítima compartilhou que ela tinha dois filhos, quatro netos e era muito querida por todos. A dor pela perda é ainda maior devido ao sofrimento que ela teve até o fim.

Após conseguir sair do banheiro, a mulher não conseguiu escapar do restaurante a tempo. O incêndio, que foi classificado como um alarme de dois, trouxe uma forte atenção para a segurança relacionada ao carregamento de baterias de bicicletas elétricas. Os oficiais de incêndio alertaram sobre a importância de manter esses dispositivos longe de saídas e em áreas apropriadas.

Em 2023, já foram registrados 122 incêndios relacionados a baterias de íon-lítio, sendo um número semelhante ao do ano anterior, mas ligeiramente superior. A família da vítima decidiu contratar um advogado devido ao impacto emocional da situação e à necessidade de buscar justiça pela trágica perda.