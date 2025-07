Ibovespa cai e alerta sobre tarifa dos EUA ao Brasil

Na última sessão do mercado brasileiro, o índice Ibovespa apresentou um desempenho negativo, influenciado por quedas significativas em grandes empresas, conhecidas como blue chips. As ações da Petrobras, uma das principais estatais do país, tiveram uma baixa de 1,45%. Já as ações do Banco do Brasil caíram 2,50%, e a mineradora Vale viu seus papéis recuarem 0,99%.

Esse cenário de queda foi agravado pela menor liquidez no mercado. O dia foi marcado por um volume financeiro de R$ 15,7 bilhões negociados pelo Ibovespa, e R$ 22,2 bilhões na B3, a bolsa de valores de São Paulo. O feriado de 9 de Julho, celebrado em São Paulo, e as férias de verão no Hemisfério Norte levaram a uma redução na participação de investidores, o que gerou mais volatilidade nas negociações.

Esse ambiente de aversão ao risco no Brasil foi oposto ao que ocorreu nos Estados Unidos, onde os principais índices da Bolsa tiveram um desempenho positivo. Na mesma jornada, o Nasdaq, que reúne ações de tecnologia, subiu 0,94%. O S&P 500, um dos principais indicadores do mercado americano, registrou uma alta de 0,61%, enquanto o Dow Jones avançou 0,49%. Esses resultados refletem uma dinâmica diferente entre os mercados, com os investidores americanos demonstrando maior confiança em suas ações.