Homem deixa filho sozinho após desmaiar em bar no Centro de BH

Na tarde de terça-feira, 8 de julho, frequentadores de um bar em Belo Horizonte ficaram alarmados ao encontrar um menino de apenas 4 anos sozinho na rua, a menos de 100 metros da rodoviária da cidade. Os clientes do bar perceberam a situação e decidiram chamar a Polícia Militar (PM) após notarem que o pai do garoto estava sentado em uma das cadeiras, visivelmente embriagado e dormindo.

O incidente ocorreu por volta das 14h na rua Guaranis, onde a criança foi encontrada sendo cuidada por testemunhas até a chegada da polícia. Os policiais foram informados de que o pai, de 37 anos, havia chegado ao local em estado de embriaguez e continuado a beber, até acabar dormindo e deixando o filho desassistido.

Ao chegar, os policiais foram recebidos pelo proprietário do bar, que confirmou que o homem estava embriagado e dormia fora do estabelecimento. A equipe da PM tentou acordar o pai diversas vezes. Quando conseguiu recuperar a consciência, ele apresentava dificuldade para se comunicar e estava cambaleando.

Diante da situação de abandono, a criança foi levada para o Conselho Tutelar, que ficará responsável por cuidar dele.

Após o primeiro contato com os policiais, o pai do menino tentou fugir, mas foi contido. Durante a abordagem, ele se mostrou agressivo e começou a insultar os policiais. Quando recebeu a ordem para colocar as mãos na cabeça, desobedeceu e avançou em direção aos agentes, que precisaram usar métodos de contenção para prendê-lo.

Enquanto recebia atendimento em uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da região, o homem admitiu ter usado cocaína antes do ocorrido. Ele foi preso em flagrante e responderá por desacato, desobediência, resistência e abandono de incapaz, sendo encaminhado para a 2ª Delegacia de Plantão Digital de Belo Horizonte.