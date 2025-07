Grupo resgatado no Pico das Agulhas Negras após frio intenso

Um grupo de cinco pessoas foi resgatado na manhã de segunda-feira, 7 de julho, após enfrentar dificuldades no Pico das Agulhas Negras, localizado na divisa entre os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os visitantes, que são da cidade do Rio de Janeiro, chegaram ao Parque Nacional do Itatiaia no sábado por volta das 9h30. Eles acessaram a trilha de escalada sem a devida autorização e sem os equipamentos e experiência necessários.

De acordo com informações do parque, os integrantes do grupo foram avisados na entrada sobre a necessidade de agendamento prévio e da importância de estar adequadamente preparados para a escalada. Mesmo assim, eles decidiram seguir adiante, ignorando as recomendações. Durante a subida pela via Bira, um dos integrantes se machucou no joelho. A lesão dificultou a mobilidade dele e, consequentemente, dificultou o retorno do grupo, que acabou se perdendo na descida.

Diante das condições adversas, que incluíam temperaturas extremamente baixas de até -9,2 graus na madrugada de domingo, o grupo teve que buscar abrigo improvisado até o amanhecer. O parque, percebendo a ausência do grupo ainda no sábado à noite, acionou um protocolo de emergência. A operação de resgate começou na madrugada, com o apoio do Corpo de Bombeiros. Os integrantes foram localizados por volta das 3h30 em uma fenda na montanha. A retirada foi concluída apenas às 11h30, devido à complexidade do terreno. O uso de um helicóptero foi necessário para garantir a segurança, já que havia o risco de hipotermia.

O Parque Nacional do Itatiaia ressaltou a importância de seguir as orientações de segurança e a necessidade de um planejamento adequado para atividades em áreas de montanha. O Pico das Agulhas Negras é o ponto mais alto do estado do Rio de Janeiro, com uma altitude de 2.791 metros, e um dos cinco mais altos do Brasil, o que torna a experiência de escalada ainda mais desafiadora e requer cuidados especiais.