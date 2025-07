Gripe pode ser Influenza e representar risco à vida

A influenza, popularmente conhecida como gripe, continua a ser uma preocupação em várias regiões do Brasil, segundo informações do Ministério da Saúde. A situação é especialmente crítica em Alagoas, onde cerca de 1,3 milhão de pessoas fazem parte do público prioritário para a vacinação contra a gripe. As autoridades de saúde do estado estão intensificando os esforços para garantir que mais pessoas sejam imunizadas.

Entre janeiro e o dia 21 de junho, Alagoas registrou 80 casos de Síndrome Respiratória Aguda causados pela influenza, resultando em três mortes. Esse cenário alerta as autoridades sobre a importância da vacinação. O Ministério da Saúde informa que a vacina contra a gripe pode evitar de 60% a 70% dos casos graves e também reduz a taxa de mortalidade.

Eder Gatti, diretor do Programa Nacional de Imunizações, ressaltou que, embora a vacina não ofereça proteção total contra a infecção, ela é essencial para diminuir o risco de contágio. Além disso, a imunização reduz significativamente as chances de desenvolver formas graves da doença, que podem levar à hospitalização e, em casos extremos, à morte. Por essa razão, a vacinação é considerada um passo fundamental para proteger a população.

O Calendário Nacional de Vacinação abrange grupos específicos, incluindo crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas, além de pessoas com 60 anos ou mais. As campanhas de vacinação estão sendo reforçadas para atingir essas populações vulneráveis e evitar a disseminação do vírus da gripe.