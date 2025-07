Gospel é o gênero mais popular em Salvador, superando o axé

O Censo 2022 do IBGE revelou um aumento significativo da popularidade da música gospel em Salvador, indicando mudanças nos hábitos culturais da cidade. Agora, esse gênero musical é o mais ouvido entre os moradores, com 28% de preferência, superando ritmos tradicionais como axé e samba-reggae. A pesquisa chamada “Cultura nas Capitais”, realizada em parceria entre o DataSenado e o Ministério da Cultura, entrevistou 600 pessoas em 2024.

Além da música gospel, a Música Popular Brasileira (MPB) é o segundo gênero mais apreciado, com 24% de preferência. Sertanejo e pagode empatam com 19%. Essa mudança nas preferências musicais mostra que ritmos que sempre foram parte da identidade de Salvador não estão mais dominando as paradas musicais.

O cantor cristão baiano Marcos Semeadores acredita que o crescimento do gospel se deve à busca das pessoas por mensagens de fé e esperança. Ele ressalta que esse gênero musical não se restringe apenas às igrejas, mas está presente no cotidiano: é ouvido em carros, fones de ouvido e em redes sociais. Semeadores também menciona o sucesso do pagode gospel, que atrai especialmente os jovens.

Joel Zeferino, ex-pastor da Igreja Batista Nazareth, complementa essa visão, afirmando que a música gospel se tornou uma importante ferramenta de evangelização, alcançando até mesmo aqueles que não frequentam as igrejas. Ele destaca a expansão da cultura evangélica, criando um ambiente em que as músicas gospel são amplamente consumidas pela população.

No entanto, o crescimento do gospel não vem sem desafios. O produtor de eventos cristãos, Bispo Oliveira, aponta a falta de apoio do poder público como um obstáculo significativo para festividades evangélicas. Ele argumenta que os evangélicos também têm direito ao lazer e cultura e menciona o evento “Sem João, com Jesus” como uma alternativa às festas juninas tradicionais, que busca celebrar a figura de Jesus.

Oliveira enfatiza que seu objetivo não é desmerecer a cultura local, mas sim criar um espaço de celebração que reflita a identidade evangélica da comunidade. A crescente presença do gospel em Salvador sinaliza uma nova era cultural, onde a música se torna um meio vital de expressão e conexão para uma comunidade em expansão.