Globo anuncia filme de A Viagem com Alexandre

A Globo anunciou que vai desenvolver um filme inspirado em “A Viagem”, novela exibida em 1994 e que atualmente está em reprise no programa “Vale a Pena Ver de Novo”. A nova produção buscará contar uma história original utilizando o personagem Alexandre como base. Até o momento, não está confirmada a participação de Guilherme Fontes, que interpretou Alexandre na versão original. Além disso, o novo elenco poderá ser diferente do que participou da novela.

O roteiro do filme será escrito por Jaqueline Vargas, conhecida por seu trabalho na série “Sessão de Terapia” e na novela “Dona de Mim”. A decisão de criar um filme surge após o cancelamento de um projeto que celebraria os 30 anos da novela. O canal Viva havia planejado um especial onde os atores poderiam reencontrar seus personagens, considerando o tempo que passou, mas essa proposta não avançou devido a divergências sobre os pagamentos para o elenco original.

A proposta feita pelo canal para Christiane Torloni, intérprete de Diná, e Antonio Fagundes, que fez Otávio, foi de cerca de R$ 10 mil. Esse valor não foi aceito, pois é considerado muito baixo para os padrões pagos a atores renomados em produções deste tipo. Com a recusa dos atores, o especial acabou sendo cancelado, mesmo depois de ter sido anunciado no final de 2023.

Diante da impossibilidade de reunir o elenco original, a Globo decidiu seguir em frente com um projeto novo. O filme terá uma abordagem diferente da novela, que é lembrada por sua temática espiritualista. A história original gira em torno de Alexandre, um jovem que comete um crime, é preso e acaba morrendo na cadeia. Inconformado, ele volta como espírito em busca de vingança contra aqueles que acredita serem responsáveis por seu destino trágico.

Em uma entrevista, Guilherme Fontes mencionou a possibilidade de uma adaptação para o cinema e expressou interesse em participar do projeto, mas ainda não sabia se retornará como Alexandre ou em um novo papel.

Além do filme, “A Viagem” também contará com uma nova versão nos palcos. Um musical baseado na novela está sendo desenvolvido, com roteiro de Solange Castro Neves, coautora da trama original, em parceria com Thalma Bertozzi e Vitor Oliveira. A produção será realizada pela Diosual, e a data de estreia ainda não foi definida.