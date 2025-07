Estrelas que podem brilhar no tapete vermelho do Festival de Gramado

O 53º Festival de Cinema de Gramado está programado para acontecer entre 15 e 23 de agosto, e uma antecipação está gerando expectativa entre os amantes do cinema. Faltam ser revelados os jurados e os vencedores dos famosos troféus Oscarito, Eduardo Abelin, Kikito de Cristal e Cidade de Gramado, com algumas celebridades enfrentando conflitos de agenda devido a outros compromissos. No entanto, já se sabe que pelo menos 13 estrelas do cinema nacional devem passar pelo tapete vermelho do evento.

Os curadores do festival são os atores Caio Blat e Camila Morgado, que dividirão a responsabilidade ao lado do crítico Marcos Santuário. Caio Blat está em seu terceiro ano na função, enquanto Camila Morgado está fazendo sua estreia na curadoria.

O filme de abertura será “O Último Azul”, dirigido por Gabriel Mascaro, que já ganhou um Urso de Prata no Festival de Berlim, um dos prêmios mais prestigiados do mundo do cinema. Este filme terá uma sessão fora de competição e contará com a participação de Rodrigo Santoro, um dos atores brasileiros mais renomados que também construiu uma carreira em Hollywood.

Nesta terça-feira, 8 de agosto, foram divulgados os filmes brasileiros que competirão pelos prêmios Kikito. Um dos destaques é “Querido Mundo”, dirigido por Miguel Falabella, que também estrela o filme. A história se passa em uma véspera de Ano-Novo, onde um acidente une Elsa, interpretada por Malu Galli, e Oswaldo, interpretado por Eduardo Moscovis. Eles se encontram em um cenário simbólico de um prédio abandonado no Rio de Janeiro, após a queda de uma ponte durante uma tempestade. O elenco ainda conta com Marcello Novaes e Danielle Winits.

Outro filme em destaque é “Cinco Tipos de Medo”, que traz Bella Campos, conhecida por sua atuação em “Vale Tudo”, e o rapper Xamã. Dirigido por Bruno Bini, o longa se desenrola em Mato Grosso e explora a conexão entre cinco personagens cujas vidas se cruzam em um momento decisivo.

“Sonhar com Leões”, dirigido por Paolo Marinou-Blanco e protagonizado por Denise Fraga, é uma tragédia que aborda o tema da eutanásia. A trama gira em torno de Gilda, uma imigrante brasileira em Lisboa que, após ser diagnosticada com uma doença terminal, luta para manter sua dignidade.

O filme “A Natureza das Coisas Invisíveis”, dirigido por Rafaela Camelo, apresenta a história de Glória, uma menina de 10 anos que passa as férias no hospital onde sua mãe trabalha. Ela conhece uma garota que acredita que a saúde da bisavó está se deteriorando devido à internação.

Por fim, “Papagaios” traz Leo Jaime como ator, em uma comédia que segue a vida de Tunico, um personagem carismático que sonha em aparecer na televisão e acaba encontrando um mentor inesperado.

Essas são algumas das produções que devem brilhar no festival, que promete ser mais uma celebração do talento nacional no cenário cinematográfico brasileiro.