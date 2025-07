Esclarecimentos sobre a revisão da Renda Básica da Cidadania

A Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Economia Solidária e Empreendedorismo Social, deu início, na segunda-feira, dia 7, ao processo de regularização do cadastro da Renda Básica da Cidadania (RBC). Essa ação tem como objetivo assegurar a continuidade do benefício a famílias que realmente atendem aos critérios estabelecidos pelo programa, buscando promover maior transparência e eficiência na utilização dos recursos públicos.

Os beneficiários podem verificar a situação do seu cadastro acessando o site oficial da Renda Básica da Cidadania. Caso o status do benefício apareça como BLOQUEADO, é necessário que a pessoa compareça à Secretaria de Economia Solidária na data indicada na mensagem do site para receber orientações e realizar a análise do caso. O bloqueio pode ser resultado de erros no sistema ou pela falta de documentação necessária.

Se o benefício estiver CANCELADO, isso pode ocorrer por algumas razões, como o Cadastro Único estar desatualizado, ter sido excluído, ou se a renda familiar exceder três salários mínimos. Neste cenário, o cidadão deve aguardar a abertura de novas inscrições e verificar se atende aos requisitos do programa. No momento, não há novas inscrições disponíveis, mas a Prefeitura informará o público sobre prazos e orientações quando o processo for reaberto.

Para aqueles que estão com a situação regularizada, não é necessário realizar nenhuma ação.

O Secretário de Economia Solidária e Empreendedorismo Social, Matheus Gaúcho, destacou que essa regularização é apenas a primeira etapa de uma série de mudanças planejadas no programa da Renda Básica da Cidadania. Ele explicou que o processo inclui a retirada de cadastros que estão desatualizados ou cancelados no Cadastro Único. Quando houver bloqueios por erro do sistema, o beneficiário pode consultar sua situação pelo CPF no site oficial e, se necessário, será direcionado à secretaria para a regularização.

A Prefeitura de Maricá reafirma seu compromisso com a responsabilidade social e com a justiça social, garantindo que a Renda Básica da Cidadania continue a ser uma importante ferramenta de apoio às famílias que mais necessitam.