Elenco de ‘Zombies 4’ comenta sobre o adeus de seus personagens

O elenco original de Zombies está de volta para o que pode ser a despedida de seus personagens. Depois de sete anos desde o lançamento do primeiro filme da série na Disney Channel, a franquia se prepara para seu quarto longa, intitulado Zombies 4: Dawn of the Vampires. A estreia está marcada para o dia 10 de julho de 2025, na Disney Channel, e no dia seguinte, 11 de julho, estará disponível no Disney+.

Os protagonistas Milo Manheim, Meg Donnelly e Chandler Kinney conversaram sobre suas experiências durante as filmagens. Embora alguns rostos conhecidos regressem, como o de Kylee Russell, o novo filme introdurá uma nova geração de personagens e criaturas, dando um novo impulso à história.

Manheim e Donnelly, que também atuam como produtores executivos, afirmaram que o projeto teve a sensação de ser um "adeus" para seus personagens, Zed e Addison. A dupla revelou que inicialmente pensaram que o terceiro filme da franquia seria o último, o que torna este lançamento uma surpresa agradável.

Donnelly compartilhou que ficou emocionada ao assistir Zombies 3, imaginando que seria seu último trabalho na franquia. Ela se lembrou das lágrimas que derramou e como achou que havia encerrado aquele ciclo. Filmando Zombies 4, ela se sentiu como uma irmã mais velha ou uma mãe, observando os novos atores se esforçarem e emocionarem durante as filmagens.

Manheim comentou sobre a passagem do "tocha" para a nova geração, destacando a importância dos novos talentos em dar continuidade ao legado da franquia. Ele reconheceu que o final do filme traz um fechamento satisfatório para seus personagens, mas ambos, ele e Donnelly, continuarão envolvidos de alguma forma, especialmente nos bastidores.

Kinney, que se juntou à franquia na segunda parte, também expressou nostalgia ao ver os novos atores se apresentando e se despedindo de seus papéis. Ela comparou a experiência de estar no set a um acampamento de verão, onde se aprende e se forma laços intensos.

Todos os três protagonistas ressaltaram as lições de vida que aprenderam durante sua jornada no universo Zombies. Enquanto Manheim e Donnelly se apoiaram mutuamente ao longo de suas carreiras, Kinney acreditou que seu papel a ajudou a se afirmar como atriz e a confiar mais em si mesma.

Por fim, Manheim espera que a nova produção continuem a transmitir mensagens de união e aceitação, reforçando o tema de que o amor e a diversidade são fundamentais. Ele acredita que a obra é uma boa oportunidade para que as novas gerações reflitam sobre a importância de acolher o próximo e não se moldar para ser aceito.

Com toda essa emoção e novas histórias, Zombies 4: Dawn of the Vampires promete encantar tanto os fãs antigos quanto novos.