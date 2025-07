Elenco de ‘Devil Wears Prada 2’ ganha Lucy Liu e Justin Theroux

A nova sequência do filme “O Diabo Veste Prada” está ganhando forma e promete trazer novidades no elenco. Entre os novos atores, estão Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak e Pauline Chalamet, que irão testar seus conhecimentos de moda. Eles se juntam a outros novos nomes como os astros da Broadway Helen J. Shen e Conrad Ricamora, além do comediante Caleb Hearon.

Personagens já conhecidos do público também retornarão. Tracie Thoms, que fez o papel de Lily, a melhor amiga fashionista da protagonista, e Tibor Feldman, que interpretou Irv Ravitz, o presidente da empresa responsável pela revista Runway, estarão novamente nas telas.

Os protagonistas do primeiro filme também estarão de volta, incluindo Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. A sequência é apoiada pelos estúdios 20th Century Studios da Disney e está em fase de produção, com lançamento previsto para 1º de maio de 2026. Embora os detalhes da trama ainda não tenham sido confirmados, especula-se que a história siga a editora-chefe Miranda Priestly, interpretada por Streep, em um momento de transição na indústria de revistas, onde enfrenta desafios com a queda da publicação tradicional. Ela terá que lidar com sua ex-assistente, agora uma executiva poderosa, que possui recursos financeiros que Priestly precisa.

David Frankel, diretor do filme original de 2006, e Aline Brosh McKenna, roteirista do primeiro filme, estão de volta para essa nova produção ao lado da produtora Karen Rosenfelt. A história é baseada no livro de Lauren Weisberger, que narra a vida da jornalista Andy Sachs, uma assistente em uma revista de moda famosa, que lida com a busca pelo equilíbrio entre suas ambições e as exigências de sua superiora difícil.

Lucy Liu é conhecida por sua atuação na trilogia “As Panteras” e em “Kill Bill”. Justin Theroux atuou em produções como “Miami Vice” e “A Garota no Trem”. B.J. Novak ganhou reconhecimento como um dos criadores e estrelas de “The Office”, enquanto Pauline Chalamet, irmã de Timothée Chalamet, se destacou na série “As Vidas Sexuais de Estudantes Universitárias”.

Os novos integrantes do elenco são representados por diversas agências de talento, mostrando uma diversidade de carreiras e experiências que prometem trazer um frescor à história.