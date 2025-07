Diretor de ‘Superman’ revela nova estrela em ascensão desconhecida

James Gunn, conhecido por seu trabalho como roteirista e diretor, chegou a uma entrevista para promover o novo filme “Superman” acompanhado apenas de sua esposa e de um publicitário. Durante a conversa, ele destacou o ator David Corenswet, que foi escolhido para interpretar o próximo Homem de Aço. Gunn afirmou ter um certo orgulho por sua habilidade de descobrir talentos que se tornam estrelas, citando como exemplo Chris Pratt, que se destacou após ser escalado para “Guardiões da Galáxia”.

Gunn acredita que Corenswet tem potencial para ser um grande nome em Hollywood, assim como Pratt foi. Segundo ele, Corenswet possui um talento excepcional para a atuação e a comédia, além de grande beleza física. Apesar de seu otimismo, Gunn confessou sentir pressão pela estreia do filme, que está marcada para o dia 11 de julho. Como co-CEO da DC Studios, ele tem um papel fundamental no futuro do estúdio e na construção de um novo universo cinematográfico com personagens da DC.

O filme “Superman” é vital para a Warner Bros., pois representa a primeira grande produção sob a nova bandeira da DC Studios, que também inclui projetos como Supergirl e Batman. A expectativa é alta, e Gunn está consciente de que o sucesso ou fracasso deste filme pode influenciar toda a programação da empresa nos próximos anos.

Em um momento mais pessoal, Gunn compartilhou que sua esposa tenta tranquilizá-lo em momentos de estresse, enquanto ele tenta manter uma filosofia de desapego em relação às reações do público. O cineasta revelou que seu amor pelos quadrinhos começou na infância, quando aprendeu a ler por meio das histórias ilustradas que folheava desde os três anos.

A narrativa do novo “Superman” abordará temas contemporâneos, como a recepção negativa que o herói enfrenta devido às suas origens alienígenas, refletindo preocupações da sociedade moderna com manipulação nas redes sociais e especulações. O icônico vilão Lex Luthor será interpretado por Nicholas Hoult, que se destacou nos testes de elenco.

Gunn enfatizou que, embora tenha inspirado seu personagem a partir de aspectos atuais do mundo corporativo, não está fazendo uma crítica direta a pessoas reais. Ele destacou que o objetivo é mostrar como as corporações ganharam tanto poder que muitas vezes são mais influentes que os próprios governos.

O filme também contará com momentos mais leves e divertidos, características apreciadas em suas obras anteriores, como a inclusão de um cachorro chamado Krypto, inspirado em seu próprio animal de estimação.

Gunn mencionou que a dinâmica entre Superman e Batman ainda não foi plenamente explorada no cinema e expressou o desejo de unir esses heróis da forma que os fãs conhecem dos quadrinhos. Ele espera que “Superman” ressoe emocionalmente com o público, refletindo a beleza de um personagem bondoso em um mundo que nem sempre é justo. A expectativa em torno desse filme é alta e a equipe deseja que o trabalho tenha um impacto profundo em todos aqueles que assistirem.