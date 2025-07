desmistificando a informação falsa sobre a 5ª onda de frio no Brasil

Recentemente, informações sobre uma possível nova onda de frio no Brasil começaram a circular, mencionando temperaturas negativas e até a possibilidade de neve. Essas informações foram atribuídas à Climatempo, mas a empresa ressaltou que elas não correspondem às previsões feitas por seus meteorologistas. É importante destacar que se trata de previsões de longo prazo, que ainda não têm confirmação.

Atualmente, o Brasil está se recuperando da quarta onda de frio, que foi marcada pela passagem de uma massa de ar polar intensa, a qual perdeu força na última sexta-feira, dia 4 de julho. Até o momento, não há previsão de um novo evento significativo de ar frio nos próximos dias. A situação climática atual apresenta características típicas do inverno: as madrugadas estão frias devido à perda de calor durante a noite, enquanto as tardes estão mais ensolaradas e com temperaturas gradualmente mais elevadas.

A previsão climática para julho, elaborada pela equipe da Climatempo, aponta que uma queda mais acentuada na temperatura pode ocorrer no final do mês, próximo à transição para agosto. Contudo, essa possibilidade ainda não está confirmada.

O meteorologista Vinícius Lucyrio explicou que, em alguns momentos, os modelos meteorológicos indicam a chance de uma massa de ar polar mais intensa em um horizonte futuro. No entanto, ainda não se tem certeza sobre a intensidade ou a abrangência dessa possível massa de ar. Embora seja possível que ocorram mudanças nas condições climáticas no final do mês, não é possível afirmar que será uma onda de frio histórica.

A Climatempo prioriza a qualidade das análises feitas por seus especialistas e a precisão das informações que divulga. Por isso, recomenda que o público acompanhe os comunicados em seu site e Instagram oficial, onde serão divulgadas informações atualizadas sobre mudanças significativas nas condições do tempo.