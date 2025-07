Deputado Daniel ressalta importância do VLT para Arapiraca

Nesta segunda-feira, dia 7, o deputado federal Daniel Barbosa enfatizou a importância da implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) em Arapiraca. A declaração foi feita durante a cerimônia de lançamento da obra, que ocorreu no Planetário e Casa de Ciência, localizado no Lago da Perucaba. Para Daniel, a introdução do VLT é um passo crucial em resposta ao rápido crescimento urbano da cidade. Ele acredita que essa nova linha de transporte complementará a Ciclovia do Trabalhador, que já recebeu prêmios e é considerada uma das principais iniciativas de mobilidade do Brasil.

O deputado também apontou a colaboração entre as lideranças políticas de Alagoas como um fator essencial para a realização do projeto. Ele mencionou o trabalho conjunto do ministro Renan Filho, do governador Paulo Dantas e do prefeito Luciano Barbosa. Segundo Daniel, essa união entre o governo federal e a administração municipal tem gerado resultados positivos para a população local.

Daniel Barbosa ressaltou a importância do VLT não apenas para os moradores de Arapiraca, que são mais de 250 mil, mas também para o grande número de visitantes que passam pela cidade, que pode ultrapassar um milhão de pessoas. Ele concluiu sua fala reforçando a necessidade de melhorias na infraestrutura para garantir qualidade de vida e promover o desenvolvimento econômico da região.