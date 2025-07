David Corenswet pode salvar o legado do Superman?

James Gunn, diretor do novo filme sobre Superman, destacou a importância da química entre os atores que interpretam Clark Kent e Superman. Para ele, essa relação é fundamental para entender a história do personagem. A atriz que interpreta Lois Lane, por sua vez, enfatiza que a essência de Superman é uma história de amor. Em suas palavras, Superman, sendo um alienígena, é curioso sobre os humanos, e isso se revela de forma intensa quando ele se depara com o amor.

O ator que assume o papel de Superman, David Corenswet, revelou que não tinha conhecimento de uma famosa cena do filme “Kill Bill”, onde se fala sobre a percepção de Clark Kent como uma crítica à humanidade. No entanto, ele compreende a ideia e acredita que a interpretação do personagem que está sendo criada não se encaixa totalmente nesse conceito. Corenswet menciona que, segundo Gunn, todos nós desempenhamos papéis diferentes dependendo do ambiente em que estamos. Para ele, a verdadeira essência do personagem reside entre Clark e Superman, sendo ambos lados de uma mesma pessoa.

Gunn já viu a cena de “Kill Bill” e discorda dessa visão. Em seu roteiro, ele aborda essa questão explicitamente, afirmando que muitos acreditam que Clark Kent é uma máscara e Superman é a verdadeira identidade, mas para sua versão do personagem, isso não é verdade. Ele afirma que conhecer apenas uma faceta do herói não permite entender quem realmente ele é.

A colaboração entre Corenswet e Gunn foi intensa. O ator elogiou o diretor por sua abordagem direta durante as filmagens, algo que não é comum na maioria das produções. Segundo Corenswet, Gunn dá instruções de forma clara e direta, o que ajudou a criar um ambiente de trabalho indicado para quem precisa de orientação. Ele acredita que essa metodologia de Gunn foi benéfica, especialmente porque ele estava em busca de uma direção forte.

No entanto, Corenswet também admite que sua dedicação em captar a visão de Gunn começou a preocupar o diretor de forma bem-humorada. Depois das filmagens, Corenswet relembra que Gunn reconheceu seu empenho, mas brincou sobre sua intensidade ao trabalhar no filme, comparando-o a uma criança que faz travessuras e precisa ser contida. Essa relação indica não apenas uma forte colaboração, mas também um clima descontraído durante a produção.