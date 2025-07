Classificação geral do Tour de France 2025 após a 4ª etapa

A quarta etapa do Tour de France 2025 foi realizada na tarde de terça-feira, 8 de julho, e resultou em um novo vencedor, trazendo mudanças na classificação geral. O destaque do dia foi o ciclista esloveno Tadej Pogacar, que conquistou a vitória após percorrer 174,2 quilômetros por terrenos montanhosos até a cidade de Rouen. Esse resultado também fez com que Pogacar assumisse a segunda posição na classificação geral do torneio.

Na etapa de ontem, os ciclistas competiram em um percurso desafiador que exigiu muita resistência. A vitória de Pogacar é um indicativo do seu excelente desempenho nas corridas até o momento, consolidando-o como um dos principais concorrentes desta edição do Tour.

Na classificação geral atualizada, o ciclista holandês Mathieu van der Poel lidera com um tempo total de 16 horas e 46 minutos. Logo atrás, em segundo lugar, está Tadej Pogacar, também com o mesmo tempo, mas com uma diferença em segundos.

Os primeiros lugares da tabela atual estão assim distribuídos:

1. Mathieu van der Poel (Holanda/Alpecin-Deceuninck): 16h46min

2. Tadej Pogacar (Eslovênia/UAE Team Emirates): 16h46min

3. Jonas Vingegaard (Dinamarca/Team Visma): +08s

4. Matteo Jorgenson (Estados Unidos/Team Visma): +19s

5. Kévin Vauquelin (França/Arkéa–B&B Hotels): +26s

Outros ciclistas notáveis incluem Enric Mas (Espanha/Movistar Team) em sexto lugar, Oscar Onley (Reino Unido/Team Picnic Postnl) e João Almeida (Portugal/UAE Team Emirates), que estão empatados em sétimo lugar.

O Tour de France continua em diversas cidades, oferecendo percursos variados e desafiadores que testam a habilidade e a resistência dos ciclistas. A próxima etapa ocorrerá em Caen, com um percurso de 33 km, seguida por etapas em Bayeux e Saint-Malo, que terão distâncias de 201,5 km e 197 km, respectivamente. O andamento da competição promete muitas emoções nos próximos dias.