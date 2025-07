Cinema para adultos: novidades e lançamentos atuais

Na novela “Vale Tudo”, o personagem César, vivido por Cauã Reymond, está prestes a entrar no mundo da produção de conteúdos adultos. O ator comentou que já foram gravadas as cenas em que seu personagem, César Ribeiro, se envolve com essa nova atividade, que será proposta pela amante Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos. Apesar de ser um assunto delicado, a abordagem será feita de maneira leve e bem-humorada.

A ideia do conteúdo adulto não estará apenas nas mãos de Fátima, mas também contará com a participação de Olavo, personagem de Ricardo Teodoro, que atuará como o diretor dos filmes. Cauã Reymond afirmou que será um desafio para César se desinibir e se adaptar a essa nova situação. Ele ressaltou que Fátima está sempre buscando maneiras de ganhar dinheiro extra, o que coloca o vilão em situações engraçadas.

Além desse enredo, Maria de Fátima e César terão uma situação tensa em breve. No episódio 100 da trama, eles quase serão descobertos por Afonso, interpretado por Humberto Carrão. Isso ocorre após um acidente envolvendo os carros de Afonso e César. Neste momento, a tensão aumenta quando Fátima se esconde no banco traseiro do veículo enquanto César tenta se fazer passar por um único passageiro, de modo a evitar que Afonso descubra o romance.

A cena começa com os dois veículos parados após a colisão e Afonso, visivelmente aborrecido, reclama sobre a falta de atenção do motorista. Para acalmar a situação, César assume a culpa pela batida e tenta resolver tudo rapidamente. Enquanto isso, Fátima continua escondida, torcendo para que não sejam descobertos. Afonso, ainda sem notar a presença dela, opta por tirar fotos do acidente e anotar os dados do motorista, evitando assim chamar a polícia.

A novela “Vale Tudo” foi ao ar pela primeira vez em 1988 e se tornou um grande sucesso. A reexibição faz parte das comemorações de 60 anos da Globo. A atualização da trama está sob responsabilidade da autora Manuela Dias, com direção artística de Paulo Silvestrini.