Christian Horner demitido do cargo de chefe da Red Bull na F1

Christian Horner foi destituído do cargo de CEO e principal da equipe de Fórmula 1 da Red Bull com efeito imediato. Horner liderou a equipe durante toda sua existência de 20 anos, mas sua saída ocorre em meio a uma fase difícil para a equipe, que atualmente ocupa o quarto lugar no Campeonato de Construtores na metade da temporada de 2025.

Apesar de Max Verstappen ter conquistado duas vitórias nesta temporada, a equipe está enfrentando uma queda constante no desempenho dos carros, especialmente desde que foi superada pela McLaren em maio do ano passado. Nos últimos meses, a Red Bull também perdeu importantes membros da equipe, incluindo o renomado designer Adrian Newey, que se transferiu para a Aston Martin, e outros como Rob Marshall e Jonathan Wheatley, que foram para a McLaren e a Sauber, respectivamente. O chefe de estratégia, Will Courtenay, deve se juntar à McLaren ao final da temporada.

A situação de Verstappen também é incerta, especialmente diante do interesse da Mercedes, apesar de ele ter um contrato com a Red Bull até 2028, que inclui várias cláusulas de rescisão que podem ser acionadas ao final deste mês.

A partir da próxima temporada, a Red Bull iniciará um ambicioso programa de motores com suporte da Ford, o que levanta mais dúvidas sobre a competitividade da equipe a longo prazo. Laurent Mekies, que era diretor da Racing Bulls, foi escolhido como o novo líder da Red Bull, enquanto Alan Permane, ex-diretor de corridas, assumirá a mesma posição na equipe irmã, Racing Bulls, sob a supervisão do CEO Peter Bayer.

Embora a Red Bull não tenha confirmado oficialmente a mudança, a Racing Bulls emitiu um comunicado anunciando as alterações na equipe. Mekies expressou sua gratidão por ter liderado a equipe e destacou o excelente espírito do grupo, acreditando que essa é apenas a fase inicial de um futuro promissor. Ele acredita que Alan Permane é a escolha ideal para dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito.

Permane, por sua vez, declarou que está honrado em assumir o novo cargo e agradeceu a confiança depositada nele pelos dirigentes. Durante a gestão de Horner, a Red Bull conquistou oito campeonatos mundiais de pilotos e seis de construtores, com um domínio notável de Verstappen e Sebastian Vettel ao longo dos anos.

Horner também esteve envolvido em uma controvérsia no ano passado, quando foi acusado de comportamento inadequado contra um funcionário, mas foi absolvido em uma investigação interna da Red Bull. Essa situação contribuiu para um aumento nas tensões entre Horner e a parte austríaca da equipe, que é apoiada pelo círculo de Verstappen.