Casos de influenza A aumentam e saúde emite alerta

Com a chegada do clima frio, a Secretaria Municipal de Saúde de Licínio de Almeida emitiu um alerta sobre a saúde pública, informando sobre um aumento significativo nos casos de gripe na cidade. O número de atendimentos relacionados à gripe no Hospital Municipal Áureo Mendes da Silva subiu de uma média de 4 para até 22 por dia em um curto período.

A principal preocupação é com a Influenza A, um vírus conhecido por causar infecções respiratórias severas, especialmente em grupos vulneráveis, como crianças, idosos, gestantes e pessoas que já têm outras condições de saúde. Uma das variantes mais conhecidas desse vírus é o H1N1, que já causou surtos em vários países.

Os sintomas mais comuns da Influenza A são:

– Febre alta que surge de forma abrupta

– Tosse seca

– Dor na garganta

– Dor muscular e nas articulações

– Fadiga intensa

– Dificuldade para respirar em casos mais graves

O tratamento para a Influenza A pode incluir medicamentos antivirais, como o oseltamivir (Tamiflu), que são mais eficazes quando administrados nas primeiras 48 horas após o início dos sintomas. Além disso, a hidratação e o repouso são fundamentais, assim como o uso de medicamentos para aliviar os sintomas, sempre com orientação médica.

Para ajudar a prevenir a disseminação do vírus, algumas medidas são recomendadas:

– Lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou usar álcool em gel

– Usar máscaras em ambientes fechados e em locais com aglomeração

– Cobrir a boca e o nariz com o braço ao tossir ou espirrar

– Evitar contato próximo com pessoas que estão doentes

– Manter os ambientes bem ventilados

– Não se automedicar e procurar um médico caso os sintomas se agravem

A vacinação ainda é a forma mais eficaz de se proteger contra a gripe. As autoridades locais recomendam que todos os cidadãos se dirijam às unidades de saúde para verificar a disponibilidade da vacina, especialmente grupos prioritários, como idosos, crianças pequenas, profissionais de saúde e pessoas com doenças crônicas.

Diante do aumento no número de atendimentos e da confirmação de casos de Influenza A, Licínio de Almeida está em alerta e monitoramento constante. A população é orientada a seguir as recomendações de saúde e a procurar atendimento médico sempre que sentir sintomas mais intensos.