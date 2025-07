Atriz conta experiências inexplicáveis em gravação de novela

A novela “A Viagem”, que voltou ao ar pela programação Vale A Pena Ver De Novo da TV Globo, estreou em 1994. A trama, criada por Ivani Ribeiro e Solange Castro Neves, é um remake de uma novela que ficou engavetada em 1975 pela Rede Tupi.

Essa novela aborda temas como espiritualidade, vida após a morte e a possibilidade de redenção através do amor e do perdão. A história gira em torno dos personagens Diná e Otávio, que têm uma relação que vai além da vida terrena.

Christiane Torloni e Antônio Fagundes protagonizam a novela. Nos bastidores, Christiane compartilhou detalhes sobre eventos sobrenaturais que vivenciou durante as gravações. Em uma participação no programa “Conversa do Bial”, em outubro de 2024, ela relembrou experiências estranhas que ocorreram no apartamento onde estava morando na época.

Esse apartamento, segundo a atriz, era antigo e possuía botões que acionavam alertas na cozinha, indicando quais quartos estavam sendo usados. Mesmo morando sozinha, Christiane afirmou que os alarmes disparavam sem que ninguém os pressionasse.

Ela comentou que, durante a noite, a casa parecia agitada, com alertas indicando “quarto 1” e “quarto 2”. Além disso, relatos de objetos caindo na sala a deixaram intrigada, mesmo não sendo uma pessoa facilmente impressionável. Para lidar com a situação, Christiane contatou Wolf Maia, o diretor da novela, que vem de uma família espírita tradicional. Ela questionou se havia sido feita alguma oração ou pedido de licença para realizar o trabalho.

Christiane acredita que quando se lida com temas de natureza espiritual, é importante fazer uma mentalização antes do trabalho. A situação começou a incomodá-la e, para resolver a questão, a produção organizou um encontro de oração em sua casa. Essa iniciativa trouxe tranquilidade, e os eventos inexplicáveis pararam de ocorrer.

Durante a mesma entrevista, a atriz comentou sobre a grande quantidade de cartas que recebia dos fãs, muitas delas psicografadas. Essas cartas contavam que seu trabalho na novela estava ajudando a confortar as pessoas. Embora não conseguisse responder a todas as correspondências devido ao volume, Christiane expressou que orava e via isso como sua principal forma de conexão com o público.