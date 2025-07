Atacante de bar continua agredindo homem inconsciente

Um homem foi avisado sobre a possibilidade de ser condenado a prisão após agredir outro no pub Pig and Whistle, em Norwich. O incidente ocorreu durante uma discussão entre duas mulheres, o que foi além de uma simples briga e resultou em violência. Joe Aldridge, de 28 anos, foi o agressor e, segundo relatos, atacou a vítima após esta tentar intervir na disputa entre as mulheres.

Durante a confusão, o homem, que é parceiro de uma das mulheres envolvidas, foi atingido e desmaiou após cair no chão, batendo a cabeça. Ele sofreu ferimentos na cabeça e, quando estava inconsciente, Aldridge continuou a agredi-lo, só parando graças à intervenção de outros frequentadores do bar, que impediram que a situação piorasse. A polícia e os paramédicos foram chamados ao local logo após o ocorrido, registrando o incidente em 11 de novembro do ano passado.

Durante a audiência no Tribunal de Magistrados de Norwich, o promotor Stephen Munton apresentou o caso e destacou a seriedade da agressão. Aldridge, que reside em Cornwall Close, Rackheath, admitiu a culpa por agressão que causou danos corporais graves. O juiz adjunto Jacqui Appleton observou que a maneira como ele atacou a vítima poderia ter resultado em consequências fatais.

Ela ressaltou que o ato de chutar uma pessoa a ponto de deixá-la inconsciente é uma ofensa grave e que a reincidência de tais incidentes nos tribunais é preocupante, muitas vezes resultando em ferimentos graves ou até morte. A sentença foi adiada para o dia 10 de setembro, quando um relatório da probation será apresentado para avaliar as opções, incluindo a possibilidade de prisão.

O juiz também alertou Aldridge que a decisão de conceder liberdade provisória enquanto aguarda a sentença não implica que ele não enfrentará um castigo severo, sendo a prisão uma possibilidade real.