Anne Hathaway fala sobre sua vida em casa com os filhos

Anne Hathaway compartilhou detalhes sobre sua vida em casa durante uma entrevista. A atriz, de 42 anos, falou sobre sua rotina com os filhos Jonathan, de 9 anos, e Jack, de 5, e o marido Adam Shulman. O casal se casou em 2012.

Hathaway revelou que, quando não está trabalhando, prefere passar o tempo com a família. Entre as atividades que costumam fazer juntos, ela citou jogos de Uno, sessões de culinária e até ensinar os filhos a driblar uma bola de basquete dentro do apartamento, sempre tentando evitar perturbar os vizinhos.

Na mesma conversa, o ator Bradley Cooper, amigo de Hathaway, também comentou sobre a amizade que se desenvolveu entre eles enquanto apoiam um ao outro na paternidade. Cooper é pai de Lea De Seine, de 8 anos, e destacou que se aproximaram durante a pandemia e passaram a compartilhar momentos com seus filhos.

Cooper mencionou que os encontros eram animados, com festas de dança na cozinha, e expressou seu carinho pela família de Hathaway. Ele elogiou a atriz, ressaltando sua bondade e sua capacidade de estar presente e atenta aos outros.

Hathaway, por sua vez, tem mostrado interesse em manter a privacidade dos filhos. Em entrevistas anteriores, ela explicou que é importante para as crianças terem espaço para crescer e definir suas próprias vidas. A atriz acredita que essa decisão beneficia a saúde de sua família e respeita as necessidades de cada um.

Ela também abordou como a maternidade mudou sua perspectiva de vida. Hathaway afirmou que se sentiu mais autêntica depois de se tornar mãe, sentindo a necessidade de ser verdadeira em todos os aspectos da sua vida. Para ela, isso significa se livrar de comportamentos que não refletem seu melhor eu.