Ancelotti pode deixar Seleção Brasileira após condenação na Espanha

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, foi condenado a um ano de prisão pela Justiça da Espanha devido a um delito fiscal ocorrido em 2014. Apesar dessa condenação, ele havia sido absolvido em um caso semelhante em 2015. Além da pena de prisão, Ancelotti recebeu uma multa de 386 mil euros, equivalente a cerca de R$ 2,4 milhões, e perdeu o direito a benefícios fiscais e subsídios públicos por três anos.

A acusação do Ministério Público afirma que Ancelotti fraudou o fisco em mais de um milhão de euros entre 2014 e 2015, período em que comandava o Real Madrid. Inicialmente, o MP havia pedido uma pena de pelo menos quatro anos de prisão para ele.

Com a decisão judicial, surgiram dúvidas sobre a continuidade de Ancelotti à frente da Seleção Brasileira e se ele seria preso. No entanto, é importante destacar que, de acordo com a legislação espanhola, penas de até dois anos, para réus primários e sem crimes de violência, podem ser convertidas em penas alternativas. Isso significa que ele poderá evitar o cumprimento da pena em regime fechado.

Por essa razão, Ancelotti não precisará retornar à Espanha para cumprir a pena e poderá continuar sua função como técnico da Seleção Brasileira.