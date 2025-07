Ana Maria Braga indica momento de cautela em sua carreira

Na manhã da última terça-feira, dia 8, o programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, teve um momento inusitado durante os últimos segundos do seu horário no ar. Após ler o pensamento do dia, Ana Maria, visivelmente irritada, fez uma reprimenda aos assistentes que estavam conversando atrás das câmeras antes de o programa terminar. Ela pediu que a direção mostrasse os dois, gerando uma situação desconfortável para todos os envolvidos.

Esse episódio pode ter refletido a pressão que Ana Maria tem enfrentado recentemente, pois seu ritmo de trabalho está bastante intenso. A apresentadora, uma das mais queridas da televisão brasileira, está dividindo seu tempo entre o Mais Você, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, e as gravações do novo reality show Chef de Alto Nível, que estreia na próxima terça-feira, dia 15 de outubro, após o programa Vale Tudo. O Chef de Alto Nível contará com 12 episódios e será transmitido duas vezes por semana, às terças e quintas-feiras, até o dia 21 de agosto.

Muitos podem acreditar que um programa gravado é mais tranquilo do que um ao vivo, mas isso não é verdade. O Chef de Alto Nível é uma grande aposta da Globo e demanda uma estrutura de produção complexa, envolvendo 24 participantes e chefs renomados, como Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto. Sendo a primeira temporada do programa, uma série de ajustes e longas horas de gravação são necessárias para garantir a qualidade da produção.

Além do trabalho intenso no programa, Ana Maria também tem compromisso na agenda. Ela revelou que, após o Mais Você, pegaria um voo de São Paulo para o Rio de Janeiro, onde receberia um prêmio do jornal O Globo. Já na quarta-feira, dia 9, o programa foi apresentado por Talitha Morete e Gil do Vigor, pois Fabrício Battaglini, que normalmente faria a substituição, estava de férias.

Ana Maria Braga, que tem 76 anos, demonstra energia e disposição que independentemente da idade, não são comuns a todos. Em contraste, Tiago Leifert, mais jovem e que se despediu da Globo aos 41 anos, optou por deixar a emissora para buscar um ritmo de trabalho mais leve. Leifert apresentava quatro programas em um único ano, em 2018, e decidiu que precisava de um tempo para si.

Após 26 anos à frente do Mais Você, muitos acreditam que Ana Maria merece um período de trabalho menos exaustivo, focando apenas em realities por temporada. Sua trajetória na televisão brasileira é marcada pelo carisma e força, consolidando sua imagem como uma apresentadora icônica e influente, que conquistou carinho do público e muitos contratos publicitários ao longo dos anos.