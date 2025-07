Aguinaldo Silva fala sobre criação de ‘Vale Tudo’

Rio de Janeiro

Recentemente, um dos capítulos mais esperados do remake de "Vale Tudo" foi exibido. O momento em destaque foi o confronto entre as personagens Raquel, interpretada por Taís Araujo, e Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos. O autor Aguinaldo Silva, responsável pela versão original da novela que foi ao ar em 1988, recordou um hábito curioso que fazia parte de seu processo criativo na época.

Em uma postagem nas redes sociais, Aguinaldo compartilhou que costumava se preparar de maneira inusitada para as reuniões de desenvolvimento dos episódios. Ele explicou que, como o colega Gilberto Braga só acordava por volta das 17h, Aguinaldo aproveitava esse tempo para visitar a Churrascaria Majórica. Ali, ele costumava degustar uma picanha e tomar algumas caipirinhas antes de se juntar aos outros autores. Com esse "acerto" na refeição, ele se sentia pronto para criar as virtudes da personagem Raquel e as maldades de Odete Roitman.

Aguinaldo também comentou sobre as mudanças no processo de escrita entre o passado e o presente. Segundo ele, na época das máquinas de escrever, o texto precisava ser de qualidade desde a primeira versão. Agora, com o uso dos computadores, os autores têm a possibilidade de revisar e modificar o material várias vezes, mas ainda assim, frequentemente não ficam satisfeitos com o resultado final.

Aguinaldo, que expressou seu amor pela trama original, descreveu "Vale Tudo" como um dos momentos mais mágicos de sua carreira, ressaltando que tudo parecia fluir da melhor maneira naquela época.

Atualmente, Aguinaldo Silva trabalha em sua nova novela, "Três Graças", que será exibida no horário nobre da TV Globo. A trama contará a história de uma família composta por uma avó, uma mãe e uma neta, todas enfrentando a maternidade em idades precoces e criando os filhos sem a presença de um parceiro. A protagonista, Gerluce, será vivida pela atriz Sophie Charlotte. A novela marca o retorno de Aguinaldo à emissora após quatro anos.