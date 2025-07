Adolescentes promovem briga de UFC em frente a escola no Paraná

Uma briga entre três adolescentes em frente a uma escola estadual em Cascavel, no Oeste do Paraná, chamou a atenção nas redes sociais na terça-feira (8). A cena, que misturou socos, chutes e até uma cabeçada, despertou interesse do público, embora, felizmente, nenhum jovem tenha sofrido ferimentos graves.

O conflito teve início de forma intensa e acabou causando um pequeno sangramento em um dos participantes. A situação foi lembrada por alguns como típica de uma luta de MMA, e só foi contida quando um rapaz se aproximou e separou os envolvidos.

Ainda não se sabe ao certo o que provocou a briga. Além disso, não há confirmação se todos os adolescentes eram alunos da escola. Durante a briga, pareceu ser ouvido um dos jovens perguntando repetidamente sobre “cadê meu dinheiro”.

O Núcleo Regional de Educação se manifestou sobre o episódio, esclarecendo que a briga ocorreu fora do ambiente escolar, longe do portão de acesso da escola. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, as autoridades policiais estão cientes da situação e a escola também foi notificada por populares. A instituição tomará as medidas necessárias e informará os responsáveis legais pelos estudantes envolvidos.