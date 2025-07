Ações sobem com plano de lei que pode gerar US$ 500 mi de Ebitda

As ações da Braskem (BRKM5) tiveram uma terça-feira promissora, com um aumento de 7,53% no valor dos papéis, atingindo R$ 10, após ter subido mais de 8% durante a manhã. Esse movimento é impulsionado pela recente aprovação do regime de urgência para o Projeto de Lei 892/2025 na Câmara dos Deputados.

Esse projeto visa criar o PRESIQ (Programa Especial para a Sustentabilidade da Indústria Química), um programa de incentivos que busca fortalecer a indústria petroquímica no Brasil por meio da concessão de créditos fiscais para empresas que se enquadram nos critérios estabelecidos.

Com essa mudança, a expectativa é que a Braskem, entre outras empresas, seja beneficiada. Analistas da XP destacam que essa iniciativa pode ser crucial para melhorar os resultados da empresa. A estimativa é que a Braskem possa aumentar seu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) em até US$ 500 milhões por ano até 2026, o que representaria um crescimento de aproximadamente 40% em relação à previsão para 2025. De 2027 a 2029, a expectativa é que o aumento chegue a cerca de US$ 450 milhões por ano.

Entretanto, mesmo com o otimismo, é importante ressaltar que o projeto ainda precisa passar por mais etapas antes de se tornar lei. Isso significa que pode haver modificações ou até mesmo a possibilidade de não ser aprovado nas próximas votações na Câmara dos Deputados e no Senado.

Além disso, uma análise do Bradesco BBI aponta que, se a proposta for sancionada, o Ebitda da Braskem pode crescer em US$ 500 milhões ao longo de três anos, o que ajudaria a aliviar a pressão relacionada a uma possível redução no valor dos títulos da empresa.