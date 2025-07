Vingadores: rumor detalha ligação com Quarteto e X-Men

O filme “Vingadores: Doomsday” promete trazer conexões intrigantes com outras franquias da Marvel, como “Quarteto Fantástico” e “X-Men”. Embora as informações sejam rumores e não confirmadas oficialmente, os detalhes sobre a trama começam a surgir.

De acordo com as especulações, a personagem Shuri, que é a Pantera Negra, descobre que diferentes realidades estão se colidindo, um fenômeno chamado de Incursões. Ao investigar essas anomalias no multiverso, ela utiliza um holograma similar ao que foi visto na cena pós-créditos do filme “Shang-Chi”. Shuri compartilha suas descobertas com outros heróis, como Sam Wilson, Wong, Bruce Banner e Carol Danvers, alertando-os sobre uma ameaça iminente.

Paralelamente, os eventos do filme “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos” acontecem na Terra 616. Nesta parte da história, os Novos Vingadores encontram a família fantástica, e Reed Richards revela que o Doutor Destino sequestrou seu filho, Franklin. Além disso, ele menciona Galactus, que também está interessado em Franklin por causa de seus poderes. Diante desse cenário, Bucky Barnes busca a ajuda de Sam para entender como agir.

Eventualmente, Shuri reúne Sam, Wong, Banner e Carol em Wakanda, e uma ampla reunião é convocada, incluindo outros heróis como Thor, Bucky, Yelena, M’Baku e Namor. Durante esta reunião, Shuri descobre que um universo perigoso está se aproximando da Terra 616, e que alguém de seu universo está preso nesse novo universo. Carol suspeita que essa pessoa seja Monica Rambeau e decide se juntar à missão para resgatar os que estão em perigo.

Reed Richards, por sua vez, utiliza a tecnologia de Wakanda para localizar Franklin e acredita que ele também está no universo paralelo ameaçador, junto com o Doutor Destino. Assim, os heróis estabelecem um plano para impedir a Incursão, salvar a Terra 616 e resgatar Franklin, enquanto se preparam para enfrentar o Doutor Destino.

Para acessar o universo paralelo, Wong busca a ajuda de America Chavez, que aparece brevemente no filme. Todos se juntam para a missão, com Sam liderando a equipe formada pelos Novos Vingadores, o Quarteto Fantástico, Shuri, M’Baku e Namor. Enquanto isso, Wong ficará na Terra para protegê-la. A batalha será entre a Terra 616 e o universo onde os X-Men estão, revelando que tudo está conectado a um plano maior que envolve não apenas o Doutor Destino, mas também outras ameaças como a VTA e Loki.

Embora essas informações ainda não sejam oficiais e a Marvel não tenha confirmado a sinopse, o filme está programado para estrear em 30 de abril de 2026 no Brasil. O longa é parte da Saga do Multiverso, que começou em “Vingadores: Ultimato” e culminará em “Vingadores: Guerras Secretas” em 2027.

A Marvel já confirmou o elenco destacado do filme, que incluirá diversos atores que já foram vistos anteriormente no universo cinematográfico. Retornam nomes como Chris Hemsworth como Thor, Anthony Mackie como Capitão América, Letitia Wright como Pantera Negra, e Tom Hiddleston como Loki. O novo Quarteto Fantástico também é apresentado, com Pedro Pascal como Sr. Fantástico e outros novos talentos. Há ainda uma grande surpresa: a volta dos X-Men clássicos, incluindo Patrick Stewart como Professor X e Ian McKellen como Magneto. A expectativa está alta para a interação desses personagens com o restante do elenco da Marvel.