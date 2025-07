The Voice Brasil anuncia novos técnicos para o programa

A nova edição do The Voice Brasil irá estrear no quarto trimestre deste ano, com transmissão pelo Disney+ e pelo SBT. Já foram confirmados três dos quatro técnicos que vão atuar no programa. O pagodeiro Mumuzinho, a cantora pop Duda Beat e a dupla sertaneja Matheus & Kauan devem ocupar os postos que antes eram de outros artistas.

A informação foi compartilhada por um apresentador de um programa de fofocas, que também noticiou que Matheus & Kauan foram os últimos a aceitar o convite e já teriam reservado dias em sua agenda para gravar o novo The Voice entre outubro e dezembro. A participação de Lulu Santos, um técnico veterano do programa, foi comentada, mas a assessoria do cantor desmentiu a notícia. Eles afirmaram que Lulu está atualmente em férias e sem previsão de retorno, e que a informação sobre sua participação não é verdadeira.

Na sexta-feira, 4 de agosto, abriram-se as inscrições para quem deseja participar do novo The Voice. Segundo Boninho, criador e diretor do programa, em menos de 24 horas mais da metade das vagas já estava preenchida. As pessoas interessadas precisam acessar o site oficial do programa, preencher um formulário de inscrição e enviar dois vídeos. No primeiro vídeo, o candidato deve falar sobre sua trajetória e sua relação com a música. No segundo, deverá mostrar sua voz, escolhendo uma canção que ame e que consiga cantar com emoção.

Tiago Leifert, que já apresentou o The Voice na Globo, foi confirmado como apresentador dessa nova edição. Ele expressou sua empolgação em retornar ao programa e afirmou que está ansioso para fazer sua décima temporada. Tiago ressaltou suas boas lembranças das nove temporadas anteriores e agradeceu pelo apoio ao projeto.