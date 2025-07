Terremoto na costa oeste dos EUA pode mudar a região; saiba mais

Um novo estudo revela que abalos sísmicos e o aumento do nível do mar podem aumentar significativamente as áreas de inundação na região do Pacífico. A pesquisa, publicada recentemente na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, destaca que um grande terremoto na falha de Cascadia, que se estende ao longo da costa oeste dos Estados Unidos, poderá causar alterações significativas na geografia do litoral.

A falha de Cascadia é uma zona de subducção com cerca de 1.100 km, abrangendo desde o norte da Califórnia até a Colúmbia Britânica, no Canadá. Os pesquisadores alertam que um terremoto com magnitudes superiores a 9.0 pode durar até cinco minutos, desencadeando um tsunami e outras mudanças geológicas drásticas. Após um grande tremor, a terra pode afundar até dois metros em partes da costa, aumentando drasticamente as zonas propensas a inundações.

Além dos danos imediatos, as consequências a longo prazo podem ser severas, principalmente com as mudanças climáticas elevando ainda mais o nível do mar nas próximas décadas. Segundo Tina Dura, principal autora do estudo, a análise se baseou em dados históricos, incluindo o terremoto que ocorreu em 1700, que causou um afundamento brusco do solo e transformou ecossistemas costeiros.

O estudo também revela que muitos aeroportos, redes de energia, e estações de tratamento de esgoto estão localizados em áreas que poderão ser severamente afetadas por inundações. Estradas estratégicas, como a US-101, e instalações de emergência, como quartéis de bombeiros, também correm risco.

Os impactos de um grande terremoto, seguido por um tsunami, não se limitam ao evento em si. Comunidades podem enfrentar problemas contínuos de inundações, prejudicando a infraestrutura e a vida cotidiana. Com o aumento da vulnerabilidade, ações urgentes são necessárias para garantir a segurança da população e a proteção de serviços fundamentais.

O estudo, fruto da colaboração entre a Virginia Tech e a Universidade de Oregon, analisou 24 estuários ao longo das costas de Oregon, Washington e norte da Califórnia. Os cientistas enfatizam a importância de políticas de resiliência que considerem não apenas o aumento do nível do mar, mas também as mudanças abruptas no solo devido a terremotos. As previsões indicam que em poucas décadas, o número de pessoas e construções expostas a inundações severas poderá triplicar.

Outra descoberta significativa é a identificação de um vazamento de fluido quente no fundo do mar próximo à costa de Oregon. Esse fluido, proveniente de profundidades de até quatro quilômetros, ajuda a lubrificar as placas tectônicas. A falta dele pode aumentar a pressão entre as placas e estar associada ao surgimento de terremotos.

Os especialistas lembram que a combinação de eventos sísmicos e mudanças climáticas pode intensificar a vulnerabilidade do litoral. Assim, a preparação para desastres naturais precisa ser reavaliada para enfrentar esses novos desafios.