Superman em live-action: ranking e onde assisti-los

James Gunn estreia sua esperada versão do Superman nos cinemas esta semana, trazendo novas interpretações para os personagens clássicos como Clark Kent, Lois Lane, Lex Luthor e Jimmy Olsen. A trama se passa em um mundo já habitado por super-heróis e vilões, sem recontar a origem do personagem. Este filme é a primeira produção cinematográfica do novo projeto "Deuses e Monstros" da DC Studios, que teve início com a série animada "Creature Commandos" e "Peacemaker: Temporada 1".

Com a nova fase da DC iniciando, é um bom momento para relembrar e classificar os filmes anteriores do Superman, focando nas produções de live-action que têm o personagem no título. Exceções como "Superman II: O Corte de Donner" ou "Superman e os Homens Mole" de 1951 não serão incluídas, embora seja importante mencionar George Reeves, que interpretou Superman na série "Adventures of Superman".

Outra menção relevante é Helen Slater, que viveu a Supergirl no filme de 1984, uma produção que falhou em seu objetivo e ficou entre "Superman III" de 1983 e "Superman IV" de 1987. O desejo de criar um universo conectado para heróis não se concretizou, e o filme se tornou uma decepção.

Agora, passaremos a nossa classificação dos filmes do Superman, que avalia a relevância de cada um deles no cinema:

7. Superman IV: Em Busca da Paz (1987)

Este filme é considerado o pior da franquia. Lançado em um período que não era favorável para o herói, sofreu com um orçamento reduzido após a saída dos produtores Salkind. A qualidade da produção foi tão baixa que muitos o veem mais como uma imitação do que como um verdadeiro filme do Superman. Este foi também o último projeto de Christopher Reeve como Superman, e a produção foi tão ruim que os filmes do personagem ficaram paralisados por duas décadas.

6. Batman vs Superman: A Origem da Justiça (2016)

Apesar de ter um orçamento alto, este filme tinha muitas falhas e elementos desconexos que o tornaram difícil de assistir. Embora Henry Cavill tenha sido bem recebido como Superman, a narrativa não conseguiu resgatar o caráter heroico do personagem, colocando-o em situações sombrias e confusas. O filme tentou apressar a criação de um universo cinematográfico similar ao da Marvel, resultando em um final abrupto e insatisfatório.

5. Man of Steel (2013)

Dirigido por Zack Snyder, este filme gerou grandes expectativas ao oferecer uma abordagem mais "séria" do Superman. Apesar de algumas cenas impactantes e uma trilha sonora memorável, a produção falhou ao não proporcionar uma conexão emocional com o protagonista, que parecia distante e indiferente em relação à humanidade. O filme culminou em um enredo complexo e exagerado que não agradou aos fãs.

4. Superman Returns (2006)

Este filme serviu como uma continuação das histórias de "Superman" e "Superman II". A trama gira em torno do retorno do Superman após anos longe da Terra. Ao voltar, ele descobre que Lois Lane se engajou a outro, enquanto Lex Luthor planeja suas artimanhas malignas. Brandon Routh, o novo Superman, foi bem recebido, embora o filme tenha sido debatido por suas escolhas narrativas.

3. Superman III (1983)

Surpreendentemente, muitos fãs têm uma conexão nostálgica com este filme. A comédia e a parceria de Christopher Reeve com Richard Pryor proporcionaram momentos divertidos e memoráveis. O enredo apresenta uma abordagem diferente ao confronto do Superman com um doppelgänger gerado por Kryptonita sintética, trazendo um toque de humor e leveza.

2. Superman II (1980)

Filmado simultaneamente com o primeiro filme, esta sequência melhorou a história e entregou algumas das batalhas mais emocionantes da época. O filme explora os conflitos internos do Superman, questionando sua capacidade de ter uma vida normal enquanto enfrenta vilões poderosos. A atuação de Reeve foi amplamente elogiada, equilibrando a força e vulnerabilidade do personagem.

1. Superman (1978)

Sem surpresas, o filme original é considerado o melhor da franquia. Com a frase icônica "Você vai acreditar que um homem pode voar", a película fez história com seus efeitos visuais inovadores e a performance inesquecível de Christopher Reeve. O equilíbrio entre momentos cômicos e heroicos, junto com a trilha sonora de John Williams, tornou este filme um marco no cinema, estabelecendo o padrão para adaptações de super-heróis.

A nova fase do Superman traz esperança de retorno ao sucesso, e os fãs aguardam ansiosos para ver como essa nova história se desenrolará.