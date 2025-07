Sonia Abrão critica Maisa, Jade Picon e Anitta; confira

A apresentadora Sonia Abrão, da RedeTV!, foi a convidada do programa “De Frente com a Blogueirinha” e não hesitou em criticar algumas celebridades durante a entrevista. Entre as mencionadas estavam Anitta, Jade Picon, Rafa Kalimann e Maisa Silva.

Sonia expressou sua preocupação em saber que Jade Picon deve voltar a atuar em uma novela. Apesar de reconhecer que a influenciadora não é responsável pela escolha, ela não poupou comentários dizendo que a jovem é “péssima” como atriz. Ao ser questionada sobre quem ela preferiria entre Jade e Rafa Kalimann, a apresentadora foi direta ao afirmar que ambas são “horríveis” e “muito ruins”.

O ator José Loreto também foi tema de críticas por sua escalação para interpretar o cantor Chorão em uma cinebiografia. Sonia, que era prima do cantor, disse que não consegue ver semelhanças entre Loreto e Chorão, ressaltando que não é necessário ter uma aparência idêntica, mas que ele não possui “nenhum ponto em comum” com o roqueiro.

Anitta recebeu críticas relacionadas às mudanças em sua aparência após procedimentos estéticos. Sonia comentou que, embora a cantora não seja feia, ela acredita que Anitta era mais bonita em sua aparência anterior, comparando-a com o visual de 2018 e 2020.

Maisa Silva, que recentemente foi vista na novela da Globo “Garota do Momento”, também foi alvo de Sonia. A apresentadora recordou que, quando criança, Maisa era malcriada e ao crescer se tornou “antipática” e “arrogante”. Sonia expressou sua apreensão ao saber que a atriz iria para a Globo, prevendo um “desastre” em sua atuação.

A maior animosidade de Sonia é direcionada à apresentadora Cariúcha. A raiva vem de um incidente ocorrido durante um Teleton no SBT, onde Cariúcha teria atrapalhado Sonia ao tomar seu microfone em um momento em que ela precisava falar sobre Silvio Santos. Sonia afirmou que não aprecia nada na apresentadora e se mostrou bastante irritada com a situação, alegando que Cariúcha fez isso de propósito ao interromper sua fala e passar na frente das câmeras.