Sonia Abrão critica Anitta, Maisa e Jade Picon em polêmica

A apresentadora Sonia Abrão, de 62 anos, participou do programa “De Frente com Blogueirinha” no YouTube na noite de segunda-feira, 7 de julho de 2025. Durante a entrevista, ela fez críticas a várias personalidades do entretenimento, incluindo Jade Picon, Maisa Silva, Rafa Kalimann, Cariúcha e Anitta.

Sonia expressou preocupação com o retorno de Jade Picon às novelas, argumentando que a ex-participante do Big Brother Brasil recebeu muita atenção sem estar pronta para interpretar um personagem em horário nobre. Para a apresentadora, a atuação de Jade foi “péssima”.

Sobre Rafa Kalimann, Sonia fez elogios pessoais, afirmando que ela é uma boa pessoa, mas críticos a sua capacidade de aproveitar as oportunidades que lhe foram oferecidas. Ela chegou a dizer que, no geral, considera o trabalho dela “horrível”.

Ao comentar sobre a escolha de José Loreto para interpretar o cantor Chorão em um filme, Sonia também levantou dúvidas quanto à sua adequação para o papel, afirmando não ver nenhuma semelhança entre ele e o cantor.

Anitta foi mencionada em relação a cirurgias plásticas. Sonia disse que a cantora era mais bonita antes das intervenções, afirmando que, ao comparar com fotos de 2018 a 2020, ela apresentava um visual mais agradável.

Maisa Silva, que atualmente está namorando João Drummond, também foi criticada. Sonia lembrou que a influenciadora foi malcriada na infância e, segundo ela, cresceu se tornando uma pessoa antipática e arrogante. Sua expectativa para a carreira de atriz de Maisa era de que resultaria em “um desastre”.

A crítica mais dura foi direcionada a Cariúcha, atual apresentadora do programa “Fofocalizando”. Sonia revelou que as duas tiveram um desentendimento durante o Teleton, onde Cariúcha teria tomado seu microfone de maneira desrespeitosa. Sonia foi enfática ao declarar que não gosta de Cariúcha e que não considera seu trabalho agradável.

Essas declarações de Sonia Abrão geraram polêmica e chamaram a atenção do público, refletindo um lado mais crítico da apresentadora em relação a algumas figuras do entretenimento brasileiro.