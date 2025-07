Senhora Garcia não herda órfãos e perde para Caverna

A novela mexicana “As Filhas da Senhora Garcia” estreou no SBT na última segunda-feira, mas não conseguiu atrair o público esperado. A trama tinha a expectativa de pegar parte da audiência que ficou sem o dramalhão “Força de Mulher”, que foi encerrado pela Record na sexta-feira anterior. No entanto, a nova série teve um desempenho abaixo do esperado, marcando apenas 3,1 pontos na Grande São Paulo, enquanto a reprise de “A Caverna Encantada”, exibida nas quatro semanas anteriores, registrou uma média de 3,3 pontos.

Desde 26 de maio, “A Caverna Encantada” estava sendo reprisada no horário nobre, pois os capitulos inéditos estavam sendo mostrados no início da tarde. Isso significa que “As Filhas da Senhora Garcia” ficou atrás de uma reprise que já não era considerada muito bem-sucedida.

A faixa em que a nova novela foi exibida, das 20h45 às 21h42, viu a Globo liderar com grande diferença, atingindo 25,2 pontos com os programas “Jornal Nacional” e “Vale Tudo”. A Record, com seu noticiário principal e parte da estreia da novela “Paulo, o Apóstolo”, ficou em segundo lugar, com 7,1 pontos, sem ser ameaçada pela nova produção do SBT.

A escolha do horário de estreia foi considerada um erro estratégico por parte do SBT. A novela começou enquanto a Record exibia os momentos finais de um telejornal muito consolidado, o que dificultou a migração de audiência. Assim, muitos que assistiam “Força de Mulher” decidiram mudar para a Globo, onde acompanhavam a história de Raquel, interpretada por Taís Araujo, em vez de arriscar vê-la no SBT.

Os dados apresentados são preliminares e estão sujeitos a alterações. A medição oficial será divulgada na terça-feira ao meio-dia.