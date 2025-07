Scarlett Johansson é a atriz de maior bilheteira com Jurassic World

Scarlett Johansson, conhecida por seu papel como Viúva Negra no universo cinematográfico da Marvel, estabeleceu um novo recorde no box office global. Quatro anos após deixar a Marvel com o filme “Viúva Negra”, ela agora é a atriz com a maior bilheteira de todos os tempos, superando outros estrelas da Marvel, como Samuel L. Jackson e Robert Downey Jr. Esse feito se deve a seu papel no filme “Jurassic World: Rebirth”.

Neste novo filme, Johansson assume o papel de Zora Bennett, uma ex-operacional militar em uma missão em uma das poucas ilhas que ainda abrigam dinossauros, após os eventos da trilogia “Jurassic World”. Em seus primeiros seis dias de exibição mundial, o filme arrecadou 318 milhões de dólares, tornando-se a segunda maior abertura entre os lançamentos de 2025, apenas atrás da animação chinesa “Ne Zha 2”.

De acordo com dados, a conquista de Johansson resulta em uma bilheteira total na sua carreira de 14,8 bilhões de dólares em filmes onde ela desempenhou papéis principais ou foi parte de um elenco principal. Desse total, mais de 8,7 bilhões vêm dos quatro filmes da franquia “Vingadores” e “Capitão América: Guerra Civil”, onde interpretou Natasha Romanov.

Além dos filmes da Marvel, também são contabilizados seus papéis em “Homem de Ferro 2” e nas animações “Sing”, onde deu voz à porquinha Ash. No ranking das cinco atrizes com maior bilheteira, apenas Tom Hanks não participou de um filme da Marvel; as outras posições são ocupadas por Downey Jr., Jackson e Chris Pratt.

Samuel L. Jackson, que antes detinha o recorde com 14,6 bilhões de dólares, viu suas receitas contabilizadas a partir dos dois filmes “Os Incríveis”. Downey Jr. segue em terceiro, com 14,2 bilhões de dólares, com a maior parte desse valor vindo de suas nove participações no MCU.

É importante notar que em dezembro de 2026, existe a possibilidade de Downey Jr. retomar a liderança, dependendo da inclusão de seu papel como Doutor Destino em “Vingadores: Doomsday”. No entanto, essa mudança depende da forma como a história será contada, considerando que Johansson já declarou em várias entrevistas que sua participação no MCU chegou ao fim.