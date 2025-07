Santander diminui preço-alvo para ações da WEG (WEGE3)

Os analistas Lucas Barbosa, Lucas Esteves e Gabriel Tinem destacam que o desempenho das ações da WEG no ano foi abaixo do esperado, apesar da pressão do câmbio. Neste momento, as ações da empresa acumulam uma queda de cerca de 19% em reais e 6% em dólares, enquanto o Índice Bovespa, principal indicador da Bolsa brasileira, registrou uma valorização de 16%.

Os analistas mencionam que os resultados do primeiro trimestre, que mostraram uma queda tanto na receita quanto na margem de lucro, devem ser seguidos por uma recuperação gradual nos próximos trimestres. Essa expectativa de melhora deve ser impulsionada por um mix de produtos mais favorável, o que poderia ajudar a mudar a percepção negativa em relação às ações da WEG.

Essa análise revela um cenário complexo para a empresa, onde os resultados financeiros impactam a confiança dos investidores, mas também abre espaço para um possível retorno, caso as previsões de recuperação se concretizem.