Resultados do concurso 3436 da Lotofácil com prêmio de R$ 1,8 milhão

A Caixa Econômica Federal realizará nesta segunda-feira, dia 7, o sorteio do concurso 3436 da Lotofácil. O prêmio para quem acertar as 15 dezenas escolhidas é de R$ 1,8 milhão. O sorteio ocorrerá às 20h e poderá ser acompanhado ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

A Lotofácil é uma das loterias mais populares do Brasil. Para ganhar prêmios, os jogadores precisam acertar de 11 a 15 números entre os 25 disponíveis. O maior prêmio é destinado àqueles que acertam todos os 15 números sorteados. A aposta mínima custa R$ 3, e as chances de levar o prêmio máximo são de 1 em 3.268.760.

Para jogar, o apostador deve decidir quantos números deseja marcar, podendo escolher entre 15 a 18. As apostas podem ser feitas tanto em casas lotéricas quanto online, através do site Loterias Online da Caixa. Para apostar online, é necessário fazer login com uma conta da Caixa e seguir os passos para completar a escolha dos números e o pagamento.

Os números sorteados na última edição da Lotofácil foram: 02, 15, 06, 01, 25, 16, 11, 13, 17, 23, 14, 03, 22, 20 e 08. Essa informação pode ser útil para quem está tentando a sorte na próxima sessão.

Portanto, quem deseja participar do concurso e concorrer ao prêmio de R$ 1,8 milhão ainda pode apostar até o horário do sorteio.