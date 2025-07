Rede social saudosa planeja retorno em 2025

Após dez anos fora do ar, o Orkut, famoso na internet dos anos 2000, está prestes a retornar. O criador da plataforma, Orkut Büyükkökten, anunciou durante o evento Rio Innovation Week que a nova versão, chamada Orkut 2.0, será lançada em 2025. A proposta é revitalizar a experiência da rede social, focando em autenticidade e privacidade, ao contrário das plataformas atuais, que dependem fortemente de algoritmos de engajamento.

A nova versão do Orkut busca resgatar os elementos que fizeram sucesso em sua primeira fase, especialmente entre os brasileiros. As comunidades, scraps e depoimentos que marcaram a trajetória da rede serão novamente parte da experiência, juntamente com tecnologias modernas, como inteligência artificial, para melhorar a interação sem comprometer a privacidade dos usuários.

A principal meta do Orkut 2.0 é criar um espaço digital mais saudável, onde as relações sejam humanas e menos voltadas para métricas e publicidade. Enquanto muitas redes sociais atuais priorizam conteúdos patrocinados, a nova proposta se destaca por promover conexões autênticas entre os usuários, sem a pressão de agradar sistemas algorítmicos.

O Brasil sempre teve um papel central na história do Orkut, sendo um dos países com mais usuários da plataforma. Por isso, o relançamento vai priorizar o público brasileiro, buscando reconquistar aqueles que lamentam o desaparecimento de um espaço mais “humano” na internet. Muitas pessoas ainda lembram com carinho dos momentos vividos nas comunidades, e o novo Orkut aspira restaurar esse sentimento de convivência digital.

Além de resgatar a interação clássica, a versão 2.0 do Orkut também promete melhorias em privacidade e segurança, permitindo que os usuários tenham um maior controle sobre seus dados pessoais e interações. Embora a data exata do lançamento ainda não tenha sido divulgada, a expectativa é alta, e a internet já está em polvorosa, com muitos relembrando os bons tempos das interações na plataforma.