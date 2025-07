Proprietários de triciclos lançam iniciativa de segurança

A Associação dos Proprietários de Triciclos da Nigéria (TOAN) lançou a Iniciativa de Pré e Pós-Acidente para seus membros, com o objetivo principal de aumentar a segurança nas estradas. Esta iniciativa é voltada para a redução de acidentes e para a melhoria das respostas de emergência e recuperação após ocorrências de trânsito.

A TOAN acredita que este projeto representa um ponto de virada significativo para os operadores de triciclos, que desempenham um papel importante no transporte diário de muitas pessoas. Especialistas no setor estão otimistas quanto ao impacto positivo que essa iniciativa pode ter, contribuindo para um ambiente mais seguro nas vias.

O presidente nacional da TOAN, Comrade Godwin Adokeme, expressou o compromisso da associação em apoiar a agenda de segurança no trânsito do governo federal. Ele afirmou que a adesão à Iniciativa de Pré e Pós-Acidente reflete a vontade do grupo de se alinhar com a visão nacional de promover estradas mais seguras. Adokeme também enfatizou a importância da colaboração com o ministério de Transporte e outros parceiros para salvar vidas e melhorar a experiência de transporte no país.

A iniciativa busca, portanto, não somente reduzir o número de acidentes, mas também aprimorar a forma como as emergências são tratadas, fazendo com que todos os envolvidos nos acidentes tenham acesso a uma recuperação mais rápida e eficaz.