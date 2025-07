Previsão do tempo em BH para terça-feira

Nesta terça-feira, 8 de julho, a temperatura em Belo Horizonte deve se manter estável, com uma leve elevação em relação aos dias anteriores.

A menor temperatura registrada na cidade foi de 10,7ºC, observada na estação do Instituto Nacional de Meteorologia, localizada no Cercadinho, no bairro Buritis, na região Oeste. É importante destacar que essa estação fica em uma área de mata, afastada de construções, e em uma das partes mais elevadas da cidade. Por conta dessas características, a sensação térmica nesse local pode ser diferente da que se percebe em áreas mais centrais, onde há mais movimentação e edificações. Na estação do Cercadinho, a menor sensação térmica registrada foi de -2,9ºC.

De acordo com as previsões do Inmet, o dia será de céu claro, e a temperatura máxima deve alcançar os 25ºC. A umidade do ar também deve sofrer queda, atingindo níveis de 25% durante a tarde. Esses dados são importantes para a população, que deve se preparar para um dia ensolarado e com ar mais seco.