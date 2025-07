Prêmio chega a R$ 9 milhões; confira o resultado

O último sorteio da Quina não teve ganhadores principais, o que aumentou o prêmio acumulado para impressionantes R$ 9 milhões. Durante o sorteio, 60 apostadores conseguiram acertar quatro números, cada um levando para casa R$ 8.372,94.

Além disso, 5.268 apostas acertaram três números e ganharam R$ 90,82 cada. Um total de 120.621 apostas acertou dois números, recebendo R$ 3,96. Esses números mostram que, apesar de ninguém ter chegado perto da premiação principal, muitos apostadores ainda conseguiram ganhar prêmios menores.

Para quem deseja participar do próximo sorteio da Quina, é necessário escolher entre cinco e quinze números de 1 a 80. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio, ou seja, até às 19h no horário de Brasília do dia em que será realizado o concurso. As apostas podem ser registradas em lotéricas autorizadas ou pelo site da Caixa Econômica Federal.

O valor mínimo para apostar na Quina é de R$ 2,50, caso o apostador escolha cinco números. A aposta pode chegar a mais de R$ 7.500,00 se forem escolhidos 15 números. Vale destacar que, ao fazer a aposta online, a compra mínima em uma sessão virtual é de R$ 30, o que pode incluir jogos de outras loterias.