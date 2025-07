Prazo para solicitar gratuidade no concurso unificado se encerra hoje

A divulgação dos beneficiados com a isenção de taxas acontece na próxima quinta-feira, dia 10. Aqueles que tiverem seus pedidos negados terão um prazo de dois dias úteis para apresentar um recurso.

Para solicitar a isenção, é necessário enviar alguns documentos específicos, dependendo da sua categoria. Os doadores de medula óssea devem apresentar uma identidade com foto e o comprovante da doação, que deve incluir a data da coleta, o nome, a assinatura do responsável e a data de emissão. Já as pessoas inscritas no CadÚnico não precisam enviar documentos adicionais; a Fundação Getúlio Vargas (FGV) fará a verificação diretamente com o órgão responsável. A mesma regra se aplica a quem está matriculado no Programa Universidade para Todos (Prouni) e no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), uma vez que a FGV já possui acesso aos dados necessários.

Os documentos devem ser enviados pelo site da FGV e devem estar nos formatos JPG, JPEG, PNG ou PDF, com um tamanho máximo de 5 MB. Para aqueles que não se qualifiquem para a isenção, as opções de pagamento disponíveis incluem Pix, cartão de crédito e boleto bancário, especificamente através do Banco do Brasil, utilizando a plataforma PagTesouro.

Os candidatos podem se inscrever para mais de um cargo, que estão agrupados em nove blocos temáticos. Isso permite que uma única inscrição possibilite a concorrência a várias vagas, aumentando as chances de sucesso na seleção. O salário para as vagas pode chegar até R$ 16 mil.