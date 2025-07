Por que o super-homem usa cueca por cima da calça?

O Super-Homem, um dos personagens mais icônicos dos quadrinhos, está de volta às telonas com o lançamento do filme “Superman”, dirigido por James Gunn. A estreia acontece nesta quinta-feira e traz uma novidade: o herói retoma seu visual clássico, com a famosa cueca vermelha por cima do uniforme azul.

Desde sua estreia nos quadrinhos há quase 90 anos, o Super-Homem sempre usou a cueca vermelha. Contudo, nos últimos anos, a representação do personagem em filmes deixou essa característica de lado. A mudança começou com “O Homem de Aço”, lançado em 2013, quando o herói começou a vestir um uniforme completamente azul, eliminando a cueca vermelha históricas.

A ausência da cueca foi parte de uma nova estética, adotada a partir de 2011, que transformou a aparência do Super-Homem. Ele passou a usar um traje inteiramente azul, com botas vermelhas, e, ocasionalmente, um cinto vermelho. Apesar dessa mudança, a cueca nunca voltou.

No entanto, James Gunn, o diretor do novo filme, inicialmente pretendia manter a estética mais moderna do Super-Homem. Essa ideia mudou após a conversa com David Corenswet, que interpreta o herói no filme. Corenswet expressou o desejo de que o Super-Homem retornasse à sua vestimenta tradicional com a cueca. Em entrevista, ele mencionou que essa característica tornaria o personagem mais acessível e menos sério, trazendo um tom de leveza que ele acredita ser importante.

Gunn destacou a intenção de criar um Super-Homem amigável e que não seja ameaçador, especialmente para as crianças. Ele mencionou que o personagem é, de fato, um alienígena com habilidades incríveis, mas que deseja transmitir uma mensagem de esperança e positividade. O diretor também explicou que a roupa foi projetada para que as pessoas se sentissem confortáveis e empáticas em relação ao herói.

A origem da cueca remonta aos anos 1930, quando foi criado. Naquele tempo, a imagem de força masculina era frequentemente associada a artistas de circo, que usavam cuecas ou sungas sobre meias-calças, o que influenciou a concepção do traje do Super-Homem. Além disso, as limitações de impressão nas primeiras edições de quadrinhos levaram os artistas a criar um contraste forte com cores, utilizando a cueca vermelha para destacar a figura do herói.

O personagem, que evoluiu ao longo das décadas, começou como uma representação simples do que uma criança imagina ser um super-herói. Em uma edição dos quadrinhos “Action Comics”, lançada em 2017, uma referência interessante aparece, onde o filho do Super-Homem pergunta sobre o motivo da cueca. O herói esclarece que não se trata de um adereço separado, mas uma parte costurada ao traje, estabelecendo uma peça única.

Dessa forma, o novo filme busca resgatar elementos clássicos que definem o Super-Homem, aproximando-o ainda mais do que ele representa ao longo da sua história nos quadrinhos e no cinema.